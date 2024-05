El poder de l’acompanyament i l’autonomia

Cada dia, en l’assistència a la salut, ens trobem amb històries que transcendiran el temps, testimonis que demostren el poder de l’acompanyament i la força de la professió infermera. Com a infermera gestora de casos del pacient infecciós i hepàtic, ens trobem amb situacions que requereixen dedicació, compassió i capacitat per a fer front a grans reptes.

Imaginem per un moment la història de la Júlia, un nom fictici que em serveix per il·lustrar una realitat de la meva consulta. La Júlia, pacient que seguim per VIH, lluita contra un doble desafiament: l’estigma que comporta ser VIH positiu –encara no ha pogut dir a la família que és portadora del virus– i un càncer. En el seu camí, no només la tractem com a pacient, sinó com a individu en tota la seva complexitat. El nostre acompanyament no només es manifesta en el tractament prescrit, sinó també en les cures quotidianes i en la gestió emocional. L’empoderament és la clau, de fet, és el que permet que la Júlia pugui parlar amb la família i assumir el control de la seva salut. En paral·lel, gràcies a la coordinació amb els diferents professionals de la salut, aconseguim una atenció personalitzada, alhora que integral.

Però avancem més enllà d’aquesta història particular per reflexionar sobre l’evolució de la infermeria com a professió. En un món on la salut és una qüestió cada vegada més complexa, la infermeria ha avançat de manera notable. És cert que és una professió jove en comparació a altres i, fins i tot, fa relativament poc que ens hem doctorat. No obstant això, hem superat el llegat de ser meres ajudants dels metges quan la infermera encara no estava a la universitat. I, cada vegada més, es reconeix el nostre rol autònom i es reflecteix una realitat on la infermera és una figura central en l’atenció sanitària.

Personalment, em considero privilegiada per la visió holística que promou la infermeria. No només tractem símptomes, sinó persones en tota la seva diversitat física, emocional i social. A través de les ciències de la salut, desenvolupem una visió biopsicosocial que empodera els pacients i ens permet oferir una atenció integral. A més, la diversitat de rols que assumim, des de l’assistència directa fins a la docència, la investigació i la gestió, ens permeten abordar els reptes de manera integral i amb una perspectiva àmplia.

Crec que també és important recordar que la força de la infermera resideix en la seva capacitat d’adaptació i superació. Com va dir la infermera Tilda Shalof, «no era tan forta quan vaig començar, però la infermeria m’ha fet forta». A través del treball diari, continuem millorant i desenvolupant la professió, aprofitant cada repte com una oportunitat per créixer i aprendre.

Demà, en el Dia de la Infermeria, celebrem la nostra dedicació, la nostra capacitat d’acompanyar i la nostra determinació a millorar constantment. Som la força silenciosa que impulsa la salut i el benestar de les persones, i és un honor ser part d’aquesta professió excepcional.