«The magical mystical silent 'e'» (4)

Resumint: en anglès, la A es pronuncia 'EI', la I es pronuncia 'AI' i la O es pronuncia 'ÓU' quan es troben davant «una consonant + 'e'»; si no, es pronuncien æ, é i ò, respectivament.

Pel que fa a la U, es pronuncia 'IU' quan es troba davant «consonant + 'e'», però es pronuncia 'UU' si va precidida per la J, L, R o S. Exemples:

La U sona IU: cute — bonic, fuse — fusible, mule — mula i tuna — tonyina.

La U sona UU: June — juny, flute — flauta travessera, rude — maleducat i super — estupend.

Ara bé, quan la U no es troba davant «consonant + 'e'» es pronuncia ʌ, que és el so que hom fa a vegades quan dubta, vocalitzant sense formar cap lletra o paraula. És un so molt semblant al de la vocal neutra, però un xic més oberta. Exemples:

bus — autobús, cuptassa, dust — pols, gutter— cuneta i tunnel — túnel.

I ara us deveu preguntar: "Què passa amb la E?" Doncs, la E es pronuncia IÏ, com les lletres iï en la frase dubto que canviï, però no sol trobar-se davant «consonant + 'e'», sinó que forma un dígraf combinant-se amb les lletres A, E i I. Exemples:

beach — platja, flea — puça i meal — àpat.

bee — abella, feed — alimentar i sweep — escombrar.

field — camp, niece — neboda i thieflladre.