Unes eleccions ben importants

Hi ha períodes –dies, setmanes o mesos– que es van succeint sense que aparentment passi res d’extraordinari. I si s’escau que hi ha eleccions, de vegades sembla que ja no caldria ni fer-les perquè el resultat ja gairebé es pot endevinar i segur que no comportarà cap mena de sorpresa. Però hi ha altres situacions més complexes, en què els resultats que hi pot haver poden suposar retrocessos o complicacions –o també, evidentment, avenços positius notables– segons sigui la perspectiva política de cadascú. Les eleccions de demà diumenge són segurament d’aquesta categoria destacada: tenen un relleu especial, sobretot tenint en compte les repercussions que poden tenir. I com que avui ja és el dia abans de la votació, no es pot publicar res que s’assembli a donar suport a aquest candidat o aquell altre. Però sí que es pot fer una recomanació general i ben explícita: cal anar a votar, i cal anar-hi més que mai. Les molt diverses enquestes electorals publicades aquests darrers dies ni tan sols aclareixen quina mena de majories podrien ser possibles en un parlament català que s’augura extraordinàriament dividit i fragmentat. Han estat només enquestes, evidentment, però dels resultats de demà en dependrà no només qui formarà part del futur govern de la Generalitat, sinó també el munt de dificultats en què es pot trobar qualsevol govern per funcionar adequadament sinó compta amb uns suports parlamentaris suficients. Per tot plegat, sigui quina sigui la referència política que cadascú prefereixi, cal recordar que exercir el dret de vot és essencial a qualsevol democràcia i per això no hi podem renunciar. A votar, doncs, que és allò que pertoca de fer demà diumenge.

És un fet prou conegut que la dreta i l’extrema dreta espanyoles tenen una autèntica fixació contra la llengua catalana. I quan aconsegueixen accedir al govern d’algun dels territoris on es parla, d’immediat es proposen d’arraconar-la i d’impedir el seu ús públic tant com els sigui possible. D’exemples n’hi ha molts i ja fa unes quantes setmanes vam esmentar tot el que PP i Vox procuraven de fer en l’àmbit lingüístic al País Valencià. I ara els mitjans de comunicació ja han informat d’un altra actuació amb el mateix objectiu, aquesta vegada a les Illes Balears. Com sempre, el primer que s’intenta és no reconèixer que la parla habitual del territori sigui una variant del català. I, per tant, s’entossudeixen a canviar-ne el nom. L’actual govern de les Illes, format per PP i Vox, ha decidit que se n’ha de dir «sa llengo baléà».

La intenció, per descomptat, sempre és la mateixa. Es tracta de negar la unitat global del català, procurar de reduir la seva utilitat real com a eina de comunicació en qualsevol circumstància i intentar de convertir-lo en una mena de patuès d’estar per casa. Però l’intent va sortir malament a la coalició PP-Vox. Diumenge passat, 5 de maig, una manifestació impressionant, com poques vegades s’havia vist, va omplir de gom a gom la plaça major de Palma en defensa del català, fent voleiar un autèntic mar de banderes catalanes. Val la pena de recordar sempre que l’àrea de la llengua catalana és molt més extensa que la Catalunya estricta i que comprèn també, Andorra, la Catalunya del Nord, la franja catalana d’Aragó, les illes Balears, el País Valencià, la comarca del Carxe (Múrcia) i la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya.