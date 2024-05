La democràcia es fa cada dia

LLa democràcia no és si no es fa, i les jornades electorals són només una de les ocasions. No hi ha democràcia sense votacions, però elles soles no la garanteixen. Encara més: un ciutadà pot abstenir-se de visitar les urnes, delegant la seva parcel·la de decisió en els que sí que ho fan, i tanmateix donar exemple d’exercici democràtic de moltes altres maneres. Limitar la participació política a les cites electorals és reduccionista. Demà, dilluns, i la resta de dies, tots tenim moltes oportunitats de fer democràcia.

Hi ha formes diguem-ne dures de participació, com ser militant actiu d’un partit o participar com a voluntari en diferents aspectes de les campanyes electorals. Però hi ha moltes altres maneres de fer democràcia que no impliquen el compromís públic amb una de les opcions electorals, i que es poden practicar entre convocatòria i convocatòria.

Fem democràcia quan participem activament en un sindicat, una agrupació professional o una organització no governamental, tant si el seu objectiu és mundial com domèstic. Fem democràcia quan assistim a manifestacions, assegudes, acampades i altres actes de protesta. Fem democràcia quan som actius en l’associació de veïns del nostre barri, en una entitat en defensa del medi ambient, en una plataforma creada al voltant d’una reivindicació que considerem justa. Fem democràcia quan utilitzem algun dels (escassos) mecanismes de participació directa, com els consells ciutadans allà on són oberts, o els pressupostos participatius per minsos que els trobem. Fem democràcia quan escrivim cartes als diaris, i quan intercanviem arguments (no insults!) en els debats que permeten els mitjans digitals. Fem democràcia quan signem manifestos i quan recollim signatures. Fem democràcia quan atabalem els nostres representants. Fem...

En fi, no cal allargar una llista que cadascú pot completar sense gaire esforç. L’important és ser conscients que la democràcia no s’acaba a les urnes.