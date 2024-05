El dia del cagadubtes

Mai com fins ara el futur d’aquest país ha necessitat el nostre vot, però poques vegades com avui la temptació de l’abstenció ha ennuvolat el cel electoral.

En som un grapat i no tinc cap problema a atorgar-me l’adjectiu, tant nostrat com justificat, de votant cagadubtes. Fa uns dies en una d’aquelles trobades on la confiança no fa fàstic i el vi convida a deixar-te anar, demanava a uns amics experimentats en la vida i llestos en la política, quina papereta del sector nacionalista escollirien per evitar fer el paperot. El que tinc amb més consideració intel·lectual va respondre sense pensar-s’ho que era molt clar, que la del partit que em pogués donar més garanties per anar cap a la independència; es va fer el silenci, les mirades d’incredulitat es van intercanviar i de seguida va afegir: bé, vull dir que s’ho agafi seriosament i no vagi de farol... el silenci es va fer més aterridor i els ulls no sabien on mirar.

Convençuts de la multitud de fans que té en Groucho Marx, tots seguidors de la seva teoria que diu: «la política és l’art de cercar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar els remeis equivocats», vam optar per deixar la logística de la independència, tocar de peus a terra, i veure qui podria merèixer la nostra confiança per qüestions territorialment més properes; com el treball fet o les propostes del seu programa electoral en temes vitals per a nosaltres, com per exemple el funcionament de rodalies o els plans de desdoblament per a la C-55... més mirades incòmodes i més silencis testimonials com a resposta.

Passàvem per la carta de la llengua, accions i postures fermes en la defensa per evitar el desastre, just en el moment en què el torracollons que anava fent zàping a la tele, i mira que és mala llet, va i s’atura a La Sexta; començava «El Debate» i allà estaven totes i tots, com figuretes del pessebre compartint plató amb la dreta espanyola més extrema, parlant amb l’idioma de l’amo, sense ni un intent de dignitat per expressar-se amb la seva pròpia llengua reivindicant, a més de respecte a la nostra identitat, allò que se’n subtitulat. Va ser el moment d’apagar la TV, passar directament al whisky, i girar la conversa cap a aquella alternativa que avui encara és vigent i es diu abstenció.

Ens hem passat la campanya combinant el «Ens en sortirem» d’Obeses, amb el «Resistiré» del Duo Dinámico, perquè ningú ens ha donat arguments ferms més enllà de promeses buides, per cantar-li el Boig per Tu dels Sau. Avui en mans de totes les persones a les quals cap candidatura ha convençut, amb papereta per triar, hi ha la clau perquè algú pugui dir que ha vençut; si no ho fa ningú i això provoca canvi total de partitura i lideratges, el dia del cagadubtes quedarà institucionalitzat.