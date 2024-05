L’amor en temps de sequera

No és títol de cap novel·la fins ara inèdita de García Márquez ni la nova pel·lícula de Woody Allen: és el tema de la dotzena edició del Concurs de relats breus que cada any organitza Regió7 per Sant Jordi, i el termini del qual finalitza avui. Si com a proposta literària és de tot original i oportuna, igualment interessant seria, com a diari, plantejar-se un reportatge sobre el lligam entre l’amor i el clima, ara que ningú amb dos dits de front no dubta de l’existència del canvi climàtic. Així com l’escalfament progressiu del planeta afecta la biodiversitat i incideix en la biologia reproductiva en alguns animals a causa del desgavell estacional, de ben segur que les alteracions climàtiques també influeixen en el comportament social i la quotidianitat més íntima de les persones. Recordo haver llegit que, en latituds com les nostres, després de períodes llargs de calor intensa la natalitat disminueix d’una manera abrupta. Una cosa és intentar fer l’amor en un Simca 1000 i una altra de ben diferent muntar-s’ho en un microones. Si les tortugues, tot i l’existència d’una closca protectora, sembla que pareixen més mascles o femelles en funció de les variacions de la temperatura, amb més motiu els humans hem de ser sensibles a les oscil·lacions capricioses del temps. Ho som, si més no, en relació amb l’estat d’ànim i les relacions afectives. Quan plou, els camps i els cossos s’entendreixen. Si només plou foc, es ressequen els boscos i se’ns rovellen les feromones. Com més s’enfila el mercuri més irritables, esquerps i passius ens tornem, i menys ganes ens queden per als jocs amorosos, ara que a més a més està mal vist arrodonir-ho amb un cigarret i cal restringir l’aigua de la dutxa. És d’esperar que la sequera no afecti les ments creatives dels concursants i que ben aviat puguem llegir en aquest mateix diari uns relats ben fogosos i refrescants.