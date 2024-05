Urnes tranquil·les

En principi, res no fa pensar que la jornada electoral d’avui, que se celebra amb un poble madur i en un clima polític seré, hagi de tenir incidents remarcables. Com que en les hores prèvies no es pot afirmar un futurible, deixem-ho en un desig. No ha estat una campanya normal, no són unes eleccions encara normals, perquè el país encara no ha normalitzat la situació política que deriba del 2017, però malgrat tot, hi ha hagut una batalla endreçada per fer-se amb el govern de la Generalitat i amb la majoria del Parlament. Sí que hi ha grups que apareixen a escena que poden generar una certa desestabilització del sistema parlamentari actual, sí que hi ha equips que viuen més en l’eufòria i d’altres que veuen el futur parlamentari més negre, però aquestes i d’altres guerres han quedat circumscrites en l’intercanvi dialèctic, i a partir de demà, ja que abans ha estat impossible l’acord, en el diàleg, paraula que s’ha de subratllar i si cal escriure-la en negreta perquè queda impresa en tots els responsables del futur de Catalunya. Avui, dia d’urnes, d’alegries i plors. I demà, a recomençar.