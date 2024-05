Canviar de carril

En mig del caos provocat a la xarxa ferroviària de rodalies per un sospitós robatori de coure en un punt neurològic de la xarxa, els catalans i catalanes hem anat a votar. Contundent victòria del PSC, patacada d’ERC, independentisme sota mínims històrics, son les notes més destacades d’aquesta jornada. S’ha obert un nou escenari per treure el país de la immunodeficiència política en la que hem viscut els darrers deu anys, com a conseqüència del procés.

PSC, ERC i el Comuns tenen, a partir d’avui, la responsabilitat de posar-se d’acord per construir, des de l’esquerra, un bon govern per Catalunya, per fer de la política catalana una eina per solucionar els problemes que sorgeixen de la convivència i de la complexitat d’un món afectat per les conseqüències d’un model econòmic depredador i generador de desigualtat. El país no es pot permetre el luxe de perdre el temps quan es tracta de revertir situacions que clamen al cel, com es per exemple el fet que el 25% de la població catalana estigui afectada pe situacions de pobresa i de precarietat social.

Al futur govern li demanem diàleg, compromís i responsabilitat per consolidar l’estat del benestar i garantir els drets socials, per garantir l’accés a un habitatge digne, per millorar la llei de la renda garantida, per garantir el dret a l’alimentació, per la protecció efectiva de la infància en situació d’exclusió social, per una economia al servei de les persones. Li demanem també deixar enrere les fórmules del passat i avançar cap a un model econòmic i ecològic just, on economia i ecologia siguin les dues cares de la mateixa moneda. Cap d’aquest objectius es podrà assolir sense l’estabilitat política necessària per consolidar polítiques realment sòlides i transformadores.