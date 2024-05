Covisa Manresa, un any magnífic

El Covisa Manresa s’ha proclamat campió del Grup 3 de la Segona Divisió B de Futsal. És un triomf extraordinari. També per la manera com l’ha aconseguit.

Durant molts jornades, va anar imbatut i, tot i així, no n’era el líder perquè al davant hi tenia l’Sporting La Nucia, un equip construït per pujar a Segona Divisió. Va arribar a posar-se líder i va agafar un avantatge de 8 punts, quant els alacantins va encadenar diverses derrotes consecutives. Semblava que tenien el títol fet i, llavors, va ser el Covisa qui va punxar i qui va perdre el primer lloc. Fins a recuperar-lo en l’enfrontament directe al Pujolet contra La Nucia i sentenciar-lo dissabte amb la victòria a la pista del CN Sabadell..

L’objectiu és del Covisa és l’ascens a la divisió de plata del futsal. Ho ha estat des de sempre. És una motivació engrescadora per a totes les persones que formen part del club, des dels directius als aficionats i, esclar, els jugadors i el cos tècnic. També ho hauria de ser per a la ciutat de Manresa. L’entrenador Paco Cachinero no va dubtar a dir que el títol de lliga, el tercer de la història del Manresa FS, era «un orgull per al club i per a tota la ciutat».

Dissabte comencen les eliminatòries d’ascens. No els seran gens fàcil. S’hauran d’enfrontar a equips que, com La Nucia, han estat construïts per pujar de categoria i disposen de pressupostos més alts. En aquestes condicions, l’ascens no s’hauria de convertir en una obsessió. Ha de ser un propòsit que vagi d’acord amb les possibilitats reals del club, però també de l’ambició de la ciutat.