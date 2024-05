Les sumes han restat

Doncs ja tenim un parlament amb dues dretes dures: l’espanyolista i la catalanista. Vox repeteix resultat i els dos diputats obtinguts per Aliança Catalana semblen pocs si ho mesurem amb l’escrutini a les terres centrals. Entre nosaltres la Sílvia Orriols i els seus s’han convertit en el quart factor. Després de la victòria catalana del PSC i la de Puigdemont + Junts a la Catalunya Central, son la quarta força política arreu d’aquí i sobretot a les capitals: Manresa, Berga, Solsona. A Vic també. Van per davant de la CUP, dels Comuns, del PP i de VOX. A partir d’ara podrà passejar la seva estètica agrogòtica combinada amb l’ús de les samarretes com ho feia l’Anna Gabriel. Per votar ahir duia la de «La revolta pagesa». No llegeix gaire però és llesta.

Amb la pèrdua estrepitosa d’ERC en clau nacional Alba Camps de Puig-reig i Ferran Estruch de Cardona ja son exdiputats. La resta de càrrecs i alliberats d’aquest partit hauran de començar a buscar feina. Saben que la perdran ara o bé a la tardor si cal una repetició. No obstant, des de la derrota seran la salsa imprescindible per cuinar algun dels dos pactes possibles però no hi haurà nòmines per a tots.

A Berga sembla desconstruïda la truita girada a la primera victòria municipal de la CUP fa nou anys. La de Ripoll els hi ha passat al davant i aquest resultat a la capital del Berguedà és molt significatiu. És innegable el transvasament de votants de l’extrema esquerra cap a l’extrema dreta. Mentre alguns ho ploraran sens dubte és per reflexionar-hi i potser fer-ne una bona tesi política .

Més a munt s’ha produït un record de vot infrangible. Al pintoresc poble de Sant Jaume de Frontanyà 6 votants han optat pel PSC i 5 per VOX. Com en l’ocasió anterior. Coses de caçadors, suposo.