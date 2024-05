Una nova etapa política

Semblava que l’aparició en l’escena política de Carles Puigdemont havia de tenir repercussions profundes en l’àmbit català. Però ha estat realment així? Segurament la situació hauria estat diferent si s’hagués anat avançant conjuntament en la unitat de l’independentisme. Però no és el cas. La divisió habitual entre Junts i Esquerra Republicana ha persistit i en aquests moments no sembla pas que s’hagi de modificar gaire aviat. El manteniment de la divisió de l’independentisme té com a mínim dues conseqüències: d’una banda tranquil·litza l’Estat que veuria amb preocupació un moviment independentista català potent, que fos capaç de reivindicar amb empenta temes pendents molt destacats, com la desaparició de l’anomenat dèficit fiscal, que implicaria un important augment d’ingressos per a la Generalitat. O la consecució de traspassos que no s’acaben de fer mai, com el de la xarxa ferroviària de Rodalies. Però per tranquil·litat de l’Estat, tot plegat queda frenat per la manca d’unitat del conjunt dels partits que propugnen la independència, un fet que, a més, atorga un paper polític destacat al PSC que ja segons les enquestes i d’acord amb els resultats de les eleccions d’avui, ha estat el més votat de Catalunya. Tot plegat fa que sigui imprescindible una reflexió del conjunt de l’independentisme si no vol anar quedant reduït d’ara endavant a un espai polític molt menys rellevant del que ha tingut fins ara.

Però el fet concret és que el PSC ha guanyat les eleccions amb 42 diputats i que, per tant, li correspondrà el govern de la Generalitat. Però li caldran suports, encara, perquè no ha aconseguit pas majoria absoluta, una majoria que al parlament de Catalunya suposa comptar amb 68 diputats. Quines combinacions es poden fer? Una de possible, però poc probable és la de PSC+Junts, que reuniria 77 diputats. Una altra, també força difícil, és la de PSC-ERC-Comuns, que podria comptar amb 68 diputats, just la majoria necessària. Ja veurem al final quina serà la composició del nou govern català, perquè les majories parlamentàries tan ajustades sempre poden ser problemàtiques, tot i que l’actual govern de Pere Aragonès s’ha mantingut fins ara sense majoria de diputats al parlament. Malgrat això, el canvi polític que tot plegat representa és força evident. El país ha entrat, doncs, en una nova etapa política.