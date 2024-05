Atac d’un gos mastí

Divendres, dia 3 de maig, cap allà les cinc de la tarda, l’Ariadna i jo, amb les nostres gossetes Mel i Noa, ens disposàvem a fer una caminada cap a l’anella verda de Manresa. Nosaltres volíem arribar a la Font de la Girada, tot anava genial, i la Mel i la Noa gaudien de la tarda amb nosaltres i estaven felices (tot i que el fet d’anar lligades no els hi encanta massa, es conformen, ja que són molt bones gosses). A vint minuts d’arribar a la font, vam trobar un ramat d’ovelles pasturant (estaven a uns 50 metres del camí per a on passaven) de cop i volta apareix un mastí corpulent corrent i bordant agressivament cap a nosaltres. Les gosses s’espanten i marxen camí avall, la Mel s’escapa, però la Noa (de només un any) no té tanta sort i el mastí l’enganxa, li mossega el cap, el coll, l’orella, la tira a terra... En aquell moment, apareix el «pastoret» i li diem que cridi al gos, passa, tarda a fer-ho, el ca no li fa ni cas, em diu que fa la seva feina, que jo he de portar el gos lligat... la Noa, malferida, està sagnant i l’Ariadna em crida desesperada, vaig corrent cap a ella...

Em giro i veig que el «pastoret» ha marxat.

PD. La Noa s’està recuperant, però li costarà oblidar.