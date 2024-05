Ciutadans a la paperera

El copyright és d’Alicia Sánchez Camacho. La dona que ha passat a la posteritat per iniciar una guerra bruta posant un micro al gerro de flors d’un restaurant va ser la primera que va parlar en castellà al Parlament no perquè no fos cent per cent catalanoparlant, sinó per expressar un perfil ètnic que ella pretenia convertir en un argument electoral. Sí, ètnic és una paraula lletja, però és la que es fa servir tant en la política europea com a les universitats quan es parla de comunitats nacionals. I sí, amb Alicia Sánchez Camacho, que durant un temps (quina vergonya) va ser sòcia de CiU, el Parlament es va començar a etnititzar i es va obrir la porta a la croada de Ciutadans, que va néixer amb moltes excuses il·lustrades però amb l’única funció de representar a la cambra el nacionalisme espanyol caspós i amb l’únic objectiu de revertir el modestíssim espai de terreny recuperat pel catalanisme -como Franco pero al revés, dónde vamos a llegar- amb l’esperança no confessada però òbvia d’aconseguir, per fi, que no hi hagi cap diferència identitària i lingüística entre Manresa i Zamora. Ara podem trobar raonable que, davant l’eclosió del procés, una part de la població catalana que vol continuar sent espanyola busqués algú que la defensés amb ungles i dents, verí inclòs, però cal recordar que Ciutadans no va néixer contra la independència, sinó contra l’escola en català. L’independentisme va venir després. Rivera, Arrimadas i Carrizosa han estat etnicistes agres i hegemonistes fòbics que han deixat un rastre de bilis del qual el Parlament ja potser no es recuperarà. Però ja no hi són. Al final no els ha votat ni el Tato. Els han fet servir i els han llençat. El mal ja està fet i ara hi ha Vox, sí. Però quin riure.