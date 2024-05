Sembla molt tranquil i mesurat, però Pere Aragonès és una persona que s’emprenya i esclata, encara que les formes no indiquin la pressió de la caldera. Es va emprenyar com una mona quan Albert Batet va deixar anar la bomba de la moció de confiança sense que Jordi Puigneró, vicepresident per Junts, n’hi hagués dit res. Li va ensenyar la porta per deslleial i Junts va dir que, posats a fer, marxaven tots els seus consellers. ERC es va quedar en quadre, però va aconseguir anar tirant, repenjant-se ara en uns, ara en uns altres, amb el PSC aprovant-li els pressupostos, fins que els Comuns el van deixar penjat de la brotxa a compte de Hard Rock i va agafar una altra emprenyada històrica, tant històrica que va convocar eleccions immediatament, projectant així una imatge plena de connotacions negatives: feble, improvisador, imprevisible... Diumenge els ciutadans van fer el que ja avisaven les enquestes, però encara més, i ERC va perdre quatre de cada deu diputats. La reacció de Pere Aragonès ha estat tornar-se a emprenyar, aquesta vegada amb els votants desafectes que l’havien abandonat. El seu discurs d’ahir, després de la part noble sobre assumir responsabilitats, és un gran retret a la gran colla de desagraïts incapaços d’apreciar els incomptables beneficis que la seva gestió ha aportat a Catalunya malgrat les onades de tempesta que han assotat el vaixell: pandèmia, guerra, inflació, sequera, i una herència desastrosa sobre la que oblida el seu paper com a vicepresident amb Quim Torra i president en funcions al final d’aquell mandat. Amb tot en contra, diu, s’han fet polítiques que deixen Catalunya a punt per un futur meravellós, i que seran lloades per la història com agosarats encerts estratègics. I els catalans li giren l’esquena? Doncs que ho entomi sa tia. Passi-ho bé. Si no fos tant mesurat, hauria pogut seguir l’exemple d’en Trias i reclamar que «els bombin a tots». També envia el partit a l’oposició, però si plega no serà ell qui digui la darrera paraula.