Fem que la cultura s’aturi a Manresa

La cultura més trencadora es va fer un lloc aquest cap de setmana amb la celebració del Festival del Barri Antic de Manresa, el FABA, que va cloure una vuitena edició demostrant de nou el seu poder de convocatòria. Després d'una setmana de programació intensa, dissabte es va dur a terme la jornada central amb més d'una vintena de propostes musicals i artístiques que van omplir de vida l'antiga fàbrica de l'Anònima, el lloc que cada any es converteix en un espai per a la creació de la mà dels organitzadors del certamen.

Durant els dies de festival, van passar per l'escenari artistes emergents i consolidats, que aporten aire fresc i noves mirades sobre la forma d'experimentar en l'art. Com és habitual, també hi va haver espai per als locals, com ara Júlia Collado, Carles Pulido o els manresans Sadboys, que s'estrenaven per primera vegada en el FABA. Un dels seus integrants, Gerard Manchado, explicava a aquest diari les dificultats per obrir-se camí en l'escena musical en un context en què tendeixen a desaparèixer els espais disposats a programar música en directe. «Saps que hauràs de posar més esforços que beneficis, però al final ho fas perquè t’agrada», destacava.

Precisament, el FABA busca potenciar la música en viu a partir d’una programació que defuig els caps de cartell, donant veu a les propostes artístiques que es creen des dels marges, d’una forma més artesanal, i que sovint no solen tenir visibilitat en els circuits musicals establerts. Més enllà de l’aposta per portar veus diferents a la ciutat, el festival també va néixer amb el compromís de donar vida al barri antic de Manresa i, més concretament, a l’Anònima. De fet, un dels objectius dels organitzadors és consolidar una activitat cultural permanent en aquest espai durant els pròxims anys, per tal que l’antiga fabrica esdevingui no només un lloc d’exhibició, sinó també un centre de creació i de producció creativa.

Després de vuit edicions, el certamen ha aconseguit fidelitzar un públic sobretot jove, fent que molts manresans ja es reservin la data en el seu calendari. L’èxit del FABA hauria de servir com a exemple per recordar la importància de tenir una oferta d’oci i cultura potent a la ciutat per tal que els més joves i no tan joves percebin la seva ciutat com a atractiva i vulguin fer-hi vida. Les ganes hi són, ja que ha quedat demostrat un any més que el públic respon quan promotors culturals i administració es posen d’acord perquè les coses passin. Per tant, cal que aquestes ganes es cultivin la resta de l’any perquè l’agenda cultural de Manresa pugui competir amb la de les ciutats veïnes.