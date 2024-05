Són aquelles que no surten als mitjans, algunes imperceptibles, altres detectades i ignorades però totes formen part de la nostra quotidianitat. Les altres «manadas», les no famoses, també assetgen i amenacen companys/yes de classe, de l’equip o de la feina. Literalment una «manada» és un conjunt unit d’animals de la mateixa espècie, que, en si mateix, no te perquè comportar perill. En català podríem dir ramat, associat al bestiar; colla o tropa referit a les persones. En principi un ramat d’ovelles sembla inofensiu igual que no sembla una amenaça una quadrilla de treballadors, una colla d’amics o un grup d’alumnes de classe. Però l’actitud perniciosa de les persones que componen «les altres manades» de vegades passen desapercebudes o es tapen perquè els col·legis volen resguardar la seva reputació, les empreses el seu renom i els equips la seva popularitat. Les conductes irracionals d’aquests grups de persones nocives minen la ment i la moral de les seves víctimes. Incomprensiblement sovint els donen aixopluc directors d’escoles, professors, entrenadors o qui sigui. És intolerable i trist que institucions, empreses i escoles silenciïn o es prenguin a la lleugera situacions denunciades reglamentàriament per mor de protegir la seva imatge. Si fem els ulls grossos i es dissimulen o s’excusen les altres «manades» es contribueix al càstig a les víctimes. Cada vegada que mirem cap a una altra banda, som còmplices d’aquests grups que són un descrèdit i una vergonya. Si qui les detecta no hi fa front, dificulta que qui pateix situacions d’assetjament les pugui superar. La reputació no ho és tot, primer van els drets de les víctimes.