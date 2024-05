Sense professors de català a les oposicions

Llegeixo al diari La Vanguardia del passat 11 d’abril que a la convocatòria de les oposicions de secundària del mes d’abril hi tornen a faltar docents de matemàtiques i de català. Concretament, en el cas de català, hi ha un dèficit de professors pel desfàs entre les places ofertades (555) i les sol·licitades (532).

És un problema del qual ja se’n feia ressò aquest mateix diari quan en un excel·lent reportatge del passat 1 d’abril sobre l’elaboració d’un decàleg de mesures «mínimes» per part d’un grup de professors de català per tal frenar la caiguda del nivell acadèmic dels alumnes, s’hi proposava, com a una de les deu mesures a adoptar, la necessitat de promoure l’estudi de filologies entre els joves estudiants per tal de despertar-ne les vocacions.

El perquè d’aquesta manca de vocacions de professors, en general, i de català, en particular, es podria entendre avui en dia, probablement, a causa d’una sèrie de factors com, per exemple, el «desprestigi social» de la professió de mestre davant la «dictadura» de les noves tecnologies, la conflictivitat a les aules, els constants canvis de mètodes pedagògics, o bé el progressiu qüestionament de la seva autoritat per part de les famílies, fets tots ells que, desgraciadament, converteixen aquesta professió en poc “atractiva” per als estudiants.

El passat 11 d’abril apareixien al diari Ara les interessants conclusions d’un informe que ha avaluat la salut mental de més de 26.000 professionals d’onze països – inclosa Espanya –, on s’hi reflectien dades tan preocupants com que «un de cada quatre docents diu haver estat assetjat pels alumnes», o bé, que «la complexitat i la tensió a les aules» agreugen la dita salut mental del professorat.

Tot plegat, doncs, pot ajudar a entendre per què hi ha un dèficit vocacional de professors a la nostra societat. Ara bé, el que potser costa més d’entendre és per què es produeix una manca de vocacions per ser professor de català, precisament, en un país els governs del qual sempre han donat una gran importància al tema de la llengua catalana. Serà potser que els catalans no ens «estimem» la nostra llengua tant com, en principi, es podria pensar, i preferim, en canvi, altres professions més ben remunerades i de major «prestigi social»? O bé, que creiem que «això del català» és bàsicament cosa dels Governs?

Una problemàtica complex i difícil, a la que la situació actual no ajuda gens, perquè, tot i que sàpiga greu dir-ho, sembla ser que a l’escola es produeix un cert rebuig envers el català, especialment entre l’alumnat no catalanoparlant –més pronunciat, inclús, en els alumnes castellanoparlants que no pas en els immigrants o estrangers–, en identificar-lo com a una llengua «oficial», «imposada», «avorrida» i, darrerament, com a conseqüència del procés, com a «la llengua dels indepes».

Difícil tasca la del professorat de català, necessitada de molta habilitat i imaginació! I de molt recolzament per part de la conselleria d’Educació, perquè no acabi convertint-se ( si no ho és ja en alguns llocs) en una professió de «risc»!