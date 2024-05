Aquesta família es dirà Xxxxx

Margaret Thacher es deia, en realitat, Margaret Roberts; Angela Merkel era Angela Kasner; Theresa May era Theresa Brasier; Hillary Rodham va començar a resultar antipàtica a molts nord-americans precisament perquè es feia dir així, i va haver d’acabar claudicant i anomenant-se Hillary Clinton, raó per la qual Michelle Robinson, avisada, ja es va presentar d’entrada com a Michelle Obama. Efectivament: a gairebé tot el món occidental excepte Espanya i Portugal el sotmetiment de les dones ha inclòs la substitució del seu cognom quan es casen, i una de les proves de fins a quin punt els valors patriarcals han estat interioritzats també per les dones és que el costum s’ha mantingut vivíssim quan ha deixat de ser obligatori i quan, fins i tot, es pot triar el cognom que es transmet als fills. Als Estats Units l’any passat portaven el cognom del marit el 79% de les dones casades; a Gran Bretanya, el 83%; a França, encara el 60% de les dones joves que s’estan casant ara mateix renuncien al cognom. Per què passa una cosa tan sorprenent? Alguna enquesta ajuda a explicar-ho. Per a moltes nòvies el canvi forma part de la tradició, del ritual idealitzat de l’aparellament; el cognom forma part del color rosa. I sembla que, per a la majoria, l’argument de fons és que, així, pare, mare i fills tindran el mateix cognom, cosa que consideren que referma la identitat familiar, la consciència de grup. Certament, té algun sentit. Aquí, en una parella amb fills, la dona és la diferent, i que fos l’home qui adoptés el cognom de la dona només canviaria el greuge de banda. L’única solució seria que, al formar una família, es triés un cognom nou i diferent comú per a tots. Però posar-se d’acord en quin potser seria un motiu de divorci abans de començar.