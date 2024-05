Els pinzells de Lily Brick a Montserrat

Amenaçava pluja dimecres a Montserrat. Al pàrquing del monestir era difícil trobar una plaça però amb paciència (una virtut molt monàstica) i una mica de sort (l’atzar de l’Auster més quotidià), el turista vingut de Saragossa, Manresa, Tòquio o Agullana acabava trobant el seu lloc. A l’entrada del Museu de Montserrat, una joia poc reconeguda pels visitants autòctons, la muralista Lily Brick mirava una paret amb l’esbós d’una noia d’esquena amb cua de cavall que la lleidatana havia dibuixat amb traços de pintura acrílica de color verd amb el cap lleugerament inclinat cap a un costat, en actitud relaxada i amatent. Al voltant i a dins de la noia esbossada, pinzellades taronges, aparentment inconnexes, amb frases com «No patiu això és un mapa», embolcallaven aquesta figura femenina a l’espera que la muralista continués la seva feina i transformés les línies corbes, els cercles, les frases i paraules taronges -que li serveixen per orientar-se en la seva creació- en una o més figures humanes, en un quadre de Rusiñol o en un de Caravaggio. Pinzellades taronges que desapareixeran tapades pel color del fons d’un mural que serà, un cop acabat, la primera obra d’art urbà que haurà tingut mai Montserrat.

La pluja del dia anterior, que havia franquejat l’amenaça per convertir-se en un xàfec, havia provocat que els turistes busquessin un lloc per aixoplugar-se a l’entrada del Museu on Lily Brick provava de concentrar-se per continuar amb l’esbós d’un mural on es podran veure persones contemplant algunes de les joies que guarda en el seu interior aquest museu que només rep el 5% dels visitants del monestir, un 75 % estrangers. Lily Brick, explicava l’endemà, sentia pràcticament al clatell l’alè d’uns turistes a l’espera que la necessària pluja que els havia empès cap a un espai arrecerat els permetés sortir-ne. El seu mural el que busca és tot el contrari: una crida a l’interior, un reclam perquè el 5% creixi.

Fins que no va rebre la proposta del pare Caballé, director del museu, Lily Brick no havia estat mai a Montserrat. Reconeguda internacionalment, aquesta influent muralista que exhibeix el somriure de l’empatia, reivindica en el mural montserratí la importància d’aturar-se i contemplar les obres d’art, l’emoció de la memòria per davant de les pantalles en una experiència que l’ha fet canviar l’esprai pel pinzell però que, sobretot, l’ha fet més «conscient» de ser qui és després de voltar mig món.

Amenaçava pluja ahir a Manresa i Montserrat es perfilava difuminada de gris. A Montserrat, Lily Brick ha trobat un lloc sense proposar-s’ho. No ha necessitat paciència, ha estat l’atzar mogut pels fils del pare Caballé.