El pitjor moment per al sidral d’ERC

Oriol Junqueras farà un Pedro Sánchez de cinc mesos amb preavís, durant els quals buscarà suports per tornar entre aclamacions. La maniobra recorda també la de Felipe González l’any 1979 quan va dimitir de la secretaria general perquè el partit no volia abandonar el marxisme; al cap de mig any va tornar triomfant a un congrés extraordinari que li va dir sí a tot, i tres anys més tard guanyava les eleccions per majoria absoluta. Però durant aquell parèntesi no hi havia cap convocatòria electoral, i ara mateix el calendari polític de Catalunya es presenta potencialment atapeït. Per començar, el 9 de juny hi ha eleccions europees, i malgrat que Junqueras no s’aparta fins després, quan un polític anuncia que se n’anirà ja ha començat a anar-se’n. Mala cosa fer campanya amb una direcció desmanegada; ja veurem què diuen les urnes d’aquí a 24 dies. Però és que, segons com vagin les coses, el novembre pot ser un moment complicat per a un congrés de replantejament com el que necessita Esquerra. Dependrà de si acabem anant a la repetició electoral, que se celebraria la primera quinzena d’octubre. El partit s’hi presentaria amb el màxim líder en excedència, d’excursió per les seccions locals, i la cúpula entretinguda en descobrir què volen ser ara que són grans. La corresponent investidura es convocaria a finals de novembre, i això significa que els debats previs del congrés republicà sobre estratègia i tàctica, així com i l’elecció de delegats, se celebrarien en el moment més calent de les negociacions per articular majories parlamentàries trencant línies vermelles. Ni una campanya de les europees, ni la d’unes noves i fatigoses eleccions catalanes, ni la incertesa d’unes negociacions d’investidura, són el millor clima per a una reflexió serena que miri lluny tant en l’anàlisi del passat com en les perspectives de futur del partit republicà. Evitar-ho passa per evitar el bloqueig, i això pot estar a les seves mans. Ara mateix la pistola apunta el propi peu. La dispararan?