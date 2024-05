Tot per fer, tot possible

D’aquestes eleccions al Parlament el primer que m’escau de fer és una mirada als resultats en clau manresana. Junts ha tret un molt bon resultat a nivell de la ciutat que d’alguna manera recupera el gruix de votants que possiblement van anar a parar a les dues noves candidatures que van aparèixer en la darrera contesa municipal, Impulsem i FN. Aquest resultat encara és més rellevant si tenim en compte l’aparició fulgurant d’AC que ha quedat a tocar d’ERC. A nivell nacional, podem observar com l’escena parlamentària es decanta cap a la dreta, possiblement per dues raons: l’espanyolització d’aquesta campanya amb el conseqüent augment de participació als municipis que voten més en clau espanyola que no pas catalana, excitat pel duel entre el PSOE i les dretes espanyoles i la pantomima de Sánchez. D’altra banda, també és fruit del cansament pel «wokisme» i pel fracàs de les polítiques més dogmàticament d’esquerres. En tot cas, cal remarcar que l’augment del PP i VOX no es produeix entre «la burgesia catalana» sinó, sobretot, en sectors o barris d’extracció popular on es disputen els vots amb el PSOE. En el camp independentista cal destacar que no ha fructificat l’aposta de Junts de frenar, amb el lideratge de Puigdemont, el risc d’espanyolització i subordinació de Catalunya al PSOE a través del seu delegat Illa. L’altra argument defensat per Junts ha estat la crida a la necessària unitat estratègica de l’independentisme obviant qualsevol atac directe a ERC i als seus dirigents (cosa que no ha passat a l’inrevés). Per contra, la base electoral que volia ampliar ERC no s’ha aconseguit. El suport incondicional al PSOE al primer mandat de Sánchez, sense més trumfos que l’indult i amb un afebliment del posicionament nacional, tampoc sembla que hagi satisfet els seus electors. A partir dels propers dies veurem si aquella màgica confluència del procés independentista es torna a recuperar, ara amb el lideratge de Puigdemont i amb temps suficient per fer una obra de govern que aturi la sagnia nacional que estem patint. Segurament hem tancat, ara sí, l’etapa del procés i de l’1-O, i cal començar-ne una de nova basada en la urgent renacionalització del país resolent reptes tan colossals com la integració de la immigració, pel repte demogràfic i social que suposa, la supervivència del català i l’enfortiment de les estructures econòmiques. L’objectiu de la independència segueix més justificat que mai davant de la urgència de resoldre aquests reptes, però, mentre no s’aconsegueixi restablir la unitat del nacionalisme/independentisme català no podem deixar el govern del país en mans del PSOE, a no ser que les forces d’obediència catalana poguessin forçar la resolució immediata d’aquests grans problemes de país, sense renunciar a l’objectiu final. ERC torna a tenir a les seves mans una decisió crucial pel futur del país. Si no restituïm el president a l’exili, des de l’oposició tocarà pensar, repensar i reconstruir el que calgui perquè el nacionalisme català torni a ser hegemònic d’una manera o altra.