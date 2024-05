Treballar menys, viure millor

Les reivindicacions defensades pels treballadors i les organitzacions sindicals que es manifestaven el passat 1r de maig, van posar l’accent en la necessitat de reduir la jornada laboral. En el pacte de legislatura entre els partits que conformen la coalició de l’actual govern estatal, figura el compromís de reduir el temps de treball paulatinament en els propers anys començant per aquest 2024 amb una reducció a 38 hores i mitja després que la jornada laboral hagi estat situada a les 40 hores setmanes des de 1983.

Aquest és un aspecte important del qual se’n parla molt poc als mitjans de comunicació, excepte en moment puntuals com va ser el passat 1r de maig. El tresor més important que tenim a la vida la majoria dels mortals és el temps. És un recurs limitat, preciós i no renovable. Decidir com el repartim i l’organitzem, és el mateix que decidir com organitzem l’ordit sobre el qual s’estén la trama de la vida.

Però la nostra capacitat i autonomia personal per decidir com volem gestionar el nostre temps de vida, està limitada per les exigències de l’economia. En la lògica del sistema capitalista en el qual vivim immersos, tot allò que no sigui treballar equival a perdre el temps i els diners. Dins d’aquesta lògica, des de fa dècades es manté el mantra que la vida de les persones es divideix en tres parts iguals, una de les quals ha d’estar obligatòriament destinada a produir beneficis que es reparteixen molt desigualment entre els treballadors i els propietaris dels mitjans de producció. La productivitat s’ha incrementat de forma espectacular d’ençà que l’any 1866 es va fixar la jornada de 8 hores, però continuem sota el mantra que calen 8 hores de treball per poder tenir dret a una vida més o menys digna.

Han passat 158 anys d’aquella històrica fita que va significar la conquesta de les 8 hores de jornada màxima i crec que ja és hora que ens plantegem col·lectivament que cal fer per treballar menys, repartir el treball existent i viure millor. Naturalment, no caldria dir-ho, sense reducció de sous.

Contràriament al que sovint afirmen les organitzacions empresarials, els increments de productivitat que s’han produït fan possible situar la jornada cap a les 37,5 hores setmanals l’any 2025 amb caràcter general i fins i tot menys en alguns sectors específics.

Però no es tracta només de repartir de forma més equitativa la plusvàlua que es produeix durant la jornada de treball. El replantejament del temps de treball forma part d’una estratègica més de fons per orientar l’economia cap a sector més productiu i amb més valor afegit; per afavorir un mercat de treball més digne; per reduir la parcialitat involuntària; per afavorir canvis culturals que permetin una millor conciliació entre la vida familiar i la vida laboral i un millor repartiment de les tasques reproductives de la llar i de les cures que, encara avui, recauen majoritàriament sobre les dones treballadores. En definitiva, per viure millor. La vida no només es mesura en hores de treball, sinó també en moments feliços, relacions significatives i experiències que ens enriqueixen.