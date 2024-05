escoles desbordades

Els polítics que governen tendeixen a negar que els serveis públics tinguin problemes perquè, encara que no siguin culpa seva, segur que aniran a parar a la seva taula, i tendeixen a pensar que, si els admeten, estan animant els ciutadans a reclamar solucions. El regidor d’Educació de Manresa, Pol Huguet, es va saltar la norma i va dir al ple municipal, alt i clar, el que viuen i saben els ciutadans que en tenen experiència directa, i que mai ningú no havia admès amb aquesta claredat: les escoles i els instituts de Manresa estan molt massificats. Les classes estan plenes, els centres ho tenen tot ocupat i falten mestres, sobretot perquè, no és només que hi hagi més alumnes del compte, és que una amplíssima part d’aquests alumnes porten molta feina perquè tenen poca competència lingüística i, sovint, provenen de famílies amb nivells educatius molt baixos. I l’Ajuntament sap que falten cinc centres nous i també ho sap la Generalitat. Evidentment, Manresa no pot tenir demà cinc centres nous. Però cal una reacció urgent, decisiva, a tota màquina, perquè cada curs que passa es van acumulant en aquesta generació deficiències en formació i en coneixement de la llengua que ja no serem a temps de rectificar.