I el Xavi? Perquè és el tema.

Perquè per formar govern, mentre les alternatives siguin les que hi ha, deixem-nos de romanços. Els que han quedat primers, que manin, ara els toca. Però exigim resultats. Sobretot, resoldre Rodalies i gestionar encertadament l’aigua. D’aquí un temps, els auditem i almenys no haurem perdut el temps discutint com criatures.

I la gastronomia? Perquè amb les coses de menjar no s’hi hauria de jugar però no detecto que estigui a les prioritats.

I això que Catalunya és un gran rebost i hem estat l’epicentre de la revolució gastronòmica.

Tenim un clima i una geografia que ens permeten presumir de país.

Una mescla d’elements excepcionals que no aprofitem prou.

I no cal ni inventar, només cal observar i replicar bones idees.

Aquí, el nostre Sant Cristo gros, el Ferran Adrià, l’hauríem de tenir cada dia a la sopa.

Sorpresivament, quan va ser el primer cop que el país el va anar a buscar i per què? Va ser una broma de mal gust. Remoguin hemeroteques i veuran que el van treure quan el magnat americà Sheldon Adelson volia muntar casinos a Barcelona, que competia amb Madrid pel tema Eurovegas. Les administracions feien striptease normatiu competint per qui aboliria més lleis per ser l’escollida (normes que avui ens envaeixen i burocratitzen en excés) .

Que s’està redactant la BulliPedia? Poques notícies surten d’aquesta joia del coneixement.

Per això proposo un exemple a copiar. Guillaume Gomez (sense accent), francès fill d’emigrants andalusos.

Cuiner dels presidents Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy i finalment Emmanuel Macron, qui li va concedir un nou càrrec a l’alçada de la importància de la seva feina. El va nomenar Representant Personal del President de la República per la Gastronomia i l’Alimentació. El va convertir en ambaixador culinari encomanant-li promocionar tot el que estigui relacionat amb menjar.

Un càrrec que exerceix i que importa de veritat. Que hi ha un sopar en honor del president xinès Xi Jinping al Palau de l’Elisi? A cuinar el Pierre Gagnaire, el Mauro Colagreco i tot el ferro però el Guillaume Gomez, assentat a taula.

Per quan aquest càrrec aquí? Un cuiner de prestigi o una persona vinculada a la gastronomia, que vetllés pels productors, que són font de vida i vertebren el país i que aglutinés els diversos actors d’aquest ofici tan bonic que és l’art de servir. Em brollen candidats (Carme Ruscalleda, Fermí Puig, Toni Massanés, …) però cal creure-s’ho i sobretot, voluntat política. I no cal inventar res.