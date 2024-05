Laportisme i processisme

És simptomàtic que la mateixa setmana que l’independentisme hagi perdut les regnes del Parlament i alguns partits hagin entrat en combustió interna mentre d’altres s’agafen a un clau roent per intentar ajornar l’inevitable, la mateixa setmana en què el procés hagi fet un pas al costat en l’imaginari del país, el projecte de Laporta comenci a esfilagarsar-se, si és que es pot defensar que fins ara estava ben cosit. Són vides paral·leles. Des l’època de Núñez i Pujol al balcó de Sant Jaume, quan es confonien els perfils rabassuts dels dos presidents, quan el dirigent blaugrana assegurava que era el cap i casal el que duia el nom del club i no a la inversa. Barça i Catalunya, Catalunya i Barça, units en un destí que sempre vol ser universal.

Però de vegades se’ls veuen les costures. Sobretot quan un excés de confiança (o de supèrbia), quan la falta d’autocrítica i unes dosis excessives d’autoestima (una medicina que sovint només s’ha d’administrar seguint els consells d’un professional) impulsen la voluntat més enllà del raonable i el globus s’infla i s’infla fins que, naturalment, esclata.

De la situació política del país n’han parlat a bastament tots els analistes en nòmina de tots els mitjans. De la situació del Barça, també, només que en el cas del club, el lema del qual és també el del país, persisteix el pudor a esventrar la qüestió, perquè aquí no hi ha oposicions organitzades i perquè la tebiesa en la dissecció dels problemes es valora com un argument preventiu per no fer-se més mal del compte. Però la realitat és tossuda sempre, i el dibuix complet no es pot amagar.

Sense saber si aquesta nit Laporta haurà ja pres una decisió definitiva sobre Xavi, com era el tema durant tot el dia d’ahir, el fet és que la continuïtat o no de l’entrenador ja és irrellevant. És el projecte del president i del seu minúscul entorn el que està en entredit, després que la pancarta amb què va guanyar les eleccions (aquell «ganes de tornar-vos a veure» que ara ens adonem que amagava el més important: quan) s’hagi convertit en una parrac.

El laportisme, com el processisme, passen per les seves hores més baixes després d’haver engrescat el barcelonisme i l’independentisme amb una recepta màgica per conquerir el futur: un, l’«asado» amb què Messi havia d’encapçalar la seva presidència 2.0; l’altre, amb una desconnexió a la carta sense danys ni perjudicis. Al final, ni Messi ni títols i el país, sota la tutela administrativa d’Espanya. Bravo!