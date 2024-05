El Museu del Barroc

La llarga atonia de la crítica arquitectònica, encara avui vigent, és una realitat de la qual ningú ens parlarà. Ensopida i sovint entotsolada, és una crítica que no connecta amb la gent i no il·lustra ni il·lusiona, no fa ciutadania.

El proppassat dos de maig un nombrós grup d’arquitectes bàsicament manresans, més nombrós que el nombre d’assistents a la majoria d’actes culturals de la ciutat, vàrem poder gaudir de la visita i l’explicació de la feina feta al Museu del Barroc per part del director de les obres i de l’alcalde de Manresa, també arquitecte, que fou a més el regidor responsable de la posada en marxa del projecte.

Altres noticies de Jordi Ludevid Anglada

Va ser una visita extremadament agradable, entre companys de professió, una visita celebrativa. Assistiren també altres arquitectes que han col·laborat en diferents aspectes d’una actuació complexa, allargada en el temps, pautada. Però l’arquitectura es fa per ser disfrutada i viscuda, no per fer bonic.

La primera idea seria entendre els propòsits bàsics, les quatre decisions determinants. Com «foradar» per entrar en el gran rectangle, primer; com accedir al museu en la planta superior, després; com reconfigurar un nou espai públic exterior, vinculat al Barri Antic, tercer; i per fi com elevar la significació del conjunt amb un espai mirador. El resultat és un «portal» que s’estén, una mena de pròtesi disruptiva amb braços, que fa possible els nous usos del Museu alhora que ho encaixa eficaçment en el conjunt del medi urbà immediat i no tan immediat.

La segona cautela seria apreciar-ne la «thecnè» constructiva (que no és només tècnica), l’artesania, que apareix persistentment i obsessiva en els detalls, en els materials, els colors, en el vell i el nou. Els temps molt allargats del projecte i aquesta «thecnè» tan intensa, expressen aquella tenacitat i perseverança de la qual parlava Rafael Moneo. Quantes obres es construeixen avui amb aquesta «thecnè», amb aquesta intensitat i perseverança, amb aquests detalls?

Tercer. En la meva opinió les patologies més freqüents avui en l’arquitectura són el mer funcionalisme i l’esteticisme. Coincideixo amb Juhani Pallasmaa en això. L’encert funcional de les quatre decisions bàsiques resulta fonamental i en aquest cas són impecables. Però després, la intensitat intencional i material amb la qual han estat construïdes aquestes decisions (el com i no el què), fa molt evident que no estem davant d’un «mer funcionalisme».

Quart. Contra l’esteticisme Oteiza deia: «La bellesa és una conseqüència funcional de la resta d’elements i mai no ha de ser anticipada...». Però, tanmateix, atesa la complexitat constructiva del nou portal hom podria pensar que estem davant d’un nou episodi esteticista. Però el que hi ha és autoria. La «thecnè» constructiva i estructural complexa és una elecció d’una autoria d’arrels deconstructivistes, singular, que amb espurnes barroques, esculturals, cal respectar i disfrutar. Sens dubte que amb les mateixes decisions bàsiques funcionals esmentades i impecablement resoltes, altres autories igualment respectables i menys complexes haurien produït eventualment resultats diversos i també eficients.

Es tracta al meu entendre d’una feina meritòria, poc replicable, que convida a la celebració, a l’excepcionalitat i a l’espectacle, però que invita també a preguntar-se sobre el seu ús tranquil i silenciós, sobre l’apropiació ciutadana exitosa, sobre la seva incorporació al projecte comú, més enllà del mer espectacle i del turisme.

L’amic Emilio Tuñón ho diu d’aquesta manera: «Hem de prioritzar el possible sobre el perfecte, les idees sobre les formes, l’ètica sobre l’estètica, el temps lent sobre el veloç, el ‘nosaltres’ sobre el ‘jo’. Perquè ens interessa l’arquitectura que millora la vida de les persones.»

Celebrar l’arquitectura, disfrutar-la. És l’urbs i sense ella no hi ha ciutat. El gran Emilio Lledó ho explica bé quan recorda com el «demos» no era només la gent sinó també el lloc en què habitaven, les pedres, l’arquitectura. Per això la ciutat requereix també espais memorables, fites que puguem recordar i cuidar. No és només la civitas, és l’urbs.

Espurnes i ressonàncies barroques: des de la Torre Santa Caterina-Espai Quico Mestres ens ho mirem amb il·lusió.