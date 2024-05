Qui presidirà la Generalitat?

El resultat de les eleccions catalanes de diumenge passat ja és ben conegut i ja ha estat també força comentat. Però una de les principals novetats d’aquestes eleccions ha estat la davallada dels vots que en aquest cas ha aconseguit Esquerra Republicana respecte de votacions anteriors. Aquesta reducció de suport electoral ja ha comportat conseqüències notables: l’anunci de la retirada del fins ara president de la Generalitat, tot i que de moment encara mantindrà el càrrec «en funcions», fins que el seu successor sigui nomenat formalment. Qui serà, doncs, el nou president de la Generalitat? Salvador Illa, el candidat del PSC, és qui va obtenir més vots en les eleccions de diumenge, però no té pas majoria absoluta i els suports que pot aplegar no és gaire clar que siguin suficients per aconseguir-la. Per tant, caldrà explorar alguna altra possibilitat. L’alternativa ha aparegut en la proposta de Carles Puigdemont, que assegura que pot trobar la manera de reunir els vots suficients i presentar-se com a candidat a la presidència de la màxima institució del país. Però això només podria ser possible amb la participació –i els vots, evidentment– d’Esquerra Republicana. Per tant, es tracta només d’una especulació teòrica o es pot convertir en realitat? La qüestió és que si Junts i Esquerra aparcaven les seves diferències –si més no en el tema bàsic de la reivindicació de la independència– i es presentaven amb una llista conjunta encapçalada per Puigdemont, els avenços podrien ser notables. I segurament canviaria força el clima desanimat de la darrera convocatòria electoral. En canvi, repetir les eleccions de la mateixa manera que ja s’han fet seria topar amb una paret altre cop. Què s’acabarà decidint finalment?

S’ha de reconèixer que la política catalana no està vivint, des de fa temps, moments gaire engrescadors. L’objectiu de la independència, per exemple, que en el fons molta gent del país continua mantenint, es veu llunyà i difícil. I l’activitat política habitual sovint no és fàcil d’entendre ni de justificar. És cert que la participació electoral no sol ser especialment baixa. A Manresa mateix, segons dades oficials, la participació en les eleccions de diumenge passat va superar el 57% dels possibles votants i a Barcelona va ser un xic superior al 61%, unes dades que indiquen que un percentatge encara massa alt de ciutadans que podrien votar no fan ni el mínim gest de participació política que és el d’anar a dipositar el seu vot a l’urna. Però evidentment, anar a votar molt de tant en tant tampoc no equival a seguir la feina dels que hauran estat elegits per dedicar-se a l’activitat pública. I és que, en el fons, aquesta actuació des dels organismes públics no sol tenir gaire atractiu de cara a la majoria de la població, tot i que sigui absolutament imprescindible que hi hagi qui s’hi dediqui. En resum, organismes com els ajuntaments o la Generalitat són necessaris i han d’existir. I han de ser dirigits per persones que hagin estat escollides democràticament i que s’han de renovar periòdicament. Aquesta és la justificació de les eleccions que habitualment tenen lloc cada quatre anys. I, per descomptat, les persones elegides per aquestes funcions han de tenir una visió global del món i de cap on va evolucionant. I aplicar honestament aquest coneixement a l’àrea que estan administrant.