Sortir i tornar a entrar / Xavier Serrano

No vaig anar mai a una fira d’estudiants ni vaig tenir una tutora que orientés el meu futur, que em digués en funció de les meves aptituds – i mancances- en quin àmbit professional encaixaria millor. La família tampoc no em van dir res, ni que estudiés ni que no ho fes. Hi havia una confiança natural en l’esdevenir, en que les coses passarien i que el fet de decidir els primers passos del teu camí en plena adolescència no era tan crucial ni tan decisiu. El món ha canviat i ha plogut molt des d’aleshores -i em fa il·lusió escriure aquesta frase ara que plou amb tanta intensitat que noto com les canonades pateixen d’engolir tanta aigua. La natura, de vegades, ens cau al damunt i pressiona amb tanta força com ho fa la societat amb el jovent.

A l’adolescent de casa, i als de totes les cases, els hi diria que si trien un destí i s’equivoquen no passa res, que sempre es pot rectificar, que això va de provar, d’errar-la i de tornar a intentar-ho, que no hi ha cap fórmula, ni test de personalitat, ni consell de cap expert que els asseguri que l’elecció d’avui els complaurà demà, que en aquesta lluita constant per saber qui som l’únic que cal és comprometre’s a preservar i defensar en cos i ànima el dret a decidir, la llibertat per poder girar cua, mirar el món des d’una altra perspectiva, afrontar la realitat, adonar-se que el que buscaven no era això i, si cal, sortir i tornar a entrar. I que no pateixin, que és molt fàcil adonar-se’n quan un no és al seu lloc, que és com intentar alinear dues forces que avancen en direccions oposades o com fer passar un conducte quadrat per un cilindre. És esgotador i inútil. Arribats a aquest punt, cal prendre decisions. Sortir i tornar a entrar tantes vegades com faci falta, sense concessions ni conformismes, que si ets jove no hi pots estar conforme, has de ser rebel, arriscar a canviar-ho tot per fer-ho millor. Sempre millor. Els hi parlaria de la utopia, d’aquesta societat ideal que no existeix però a la qual no cal renunciar. Sempre s’ha de tenir una pastanaga al davant. Em passen pel cap els cops que he sortit de les converses que havia començat malament i hi he tornat a entrar, les vegades que he posat el comptador a zero per pura supervivència, la constatació que és impossible avançar i construir res de bell si arrossegues rancúnies i desconfiances. Que fer-ho sol és avorrit i pobre. Que és difícil? Sí, molt. Que és apassionant? Sí, també. Que el camí que triem, ben mirat, no és tant important com què hi fem mentre el caminem i que les nits són per transformar els malsons en somnis que puguem empaitar quan comença el nou dia.