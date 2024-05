Esperant l’expobages

El proper cap de setmana, el centre de Manresa acollirà una nova edició de l’ExpoBages, la 42a. El plantejament és similar al de les darreres edicions: es manté l’estructura d’aparador comercial al Passeig Pere III; de la plaça Espanya en amunt s’exhibirà l’automoció (l’autèntic tractor de la mostra multisectorial); i a Sant Domènec s’ubicarà el TecnoBages, la programació tecnològica de la fira que aspira a esdevenir, en el futur, l’autèntic cor firal. Es presenta una edició sense canvis, perquè l’armadura funciona, i es manté l’interès dels paradistes per una fira que, malgrat el pas del temps, conserva intactes les seves virtuts. A més, l’any que ve tocarà plantejar un trasllat de la fira, atès que les obres de Guimerà transformaran la mobilitat del centre, i els canvis poden esperar. Per això l’ExpoBages torna com els últims anys, que vol dir que espera obtenir resultats similars quant a vendes, assistència de públic i incentiu per al comerç i la restauració locals. I torna amb un TecnoBages potenciat, que ja forma part del calendari firal manresà. Similar a d’altres anys, doncs, però amb la mateixa força.