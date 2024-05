FIL PERRANDA

El regidor republicà Pol Huguet va molestar els regidors de Junts de l’Ajuntament de Mnaresa quan al ple es va referir al seu espai polític al llarg dels anys com ‘Converjunts’. L’alcalde Marc Aloy ho va empitjorar quan va repetir el terme després que el regidor de Junts Josep Gili va demanar intervenir per al·lusions. Davant les queixes, Aloy va dir que ell només havia fet servir el terme per fixar el motiu de la rèplica.