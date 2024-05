Una Manresa sense estrangers?

El 9,4% de vots obtinguts a Manresa per Aliança Catalana, que sumats as de Vox arriben a un 16% per a l’extrema dreta, han causat la lògica alarma en la resta de formacions. Però potser les xifres haurien estat menors si la ciutat tingués avui els mateixos habitants de fa un quart de segle, abans de les onades d’immigració estrangera. Una Manresa de 65.000 habitants amb poquíssims magribins i uns pocs hispanoamericans. En aquesta Manresa els actuals votants de les propostes xenòfobes no se sentirien incòmodes o amenaçats, ja que no es trobarien amb els grups de persones a les que se solen referir com "aquests" per no ser acusades de racisme si utilitzen altres denominacions.

Però com seria una Manresa sense població estrangera, a banda de més homogènia i amb mes preponderància de l’ús familiar i social del català? Doncs seria més vella, i amb perspectives d’envellir encara més. Si de tant en tant ja apareixen informes estadístics que situen la mitjana d’edat entre les més altes de les poblacions semblants, sense estrangers la xifra es dispararia. Per exemple, el percentatge de majors de 65 anys passaria del 20% al 24%. El de persones entre 25 i 64 anys baixaria del 53% al 50%, amb els efectes corresponents sobre la força laboral disponible. Una xifra més: mentre la meitat dels estrangers tenen menys de 35 anys, la meitat dels nacionals passa dels 48 anys, i aquesta és una dada que afecta a la proporció de jubilats dels propers anys. Si ens fixem en la mainada, un de cada tres manresans menors de cinc anys és estranger, i això ens fa imaginar com seria el creixement futur sense ells.

Ens agrada aquesta ciutat envellida? Hi ha qui dirà que és un preu acceptable per viure en una comunitat d’identitat homogènia, on et reconeguis en tothom que trobes pel carrer si és que no et reconeixes en un estranger malgrat que tots dos sigueu persones humanes. Però encara queda una pregunta: qui faria les seves feines cobrant el que ells accepten?