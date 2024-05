Què passa amb el Nolotil?

El Nolotill és un dels analgèsics més comuns i es dispensen per milions a les farmàcies i centres sanitaris. Es tracta, però, d’un medicament la venda del qual està prohibida al Regne Unit, Irlanda, França, Estats Units, Canadà Índia o Austràlia, per esmentar alguns països que tenen dubtes sobre ell. La Fiscalia de l’Audiència Nacional ha decidit comprovar si existeix o no risc d’efectes adversos a la salud després de rebre la denúncia presentada pel Defensor del Pacient i una vegada s’han registrat més denuncies a la Fiscalia General de l’Estat i a la Fiscalia Provincial de Madrid.

Aquest hauria de ser el funcionament normal, hi ha un problema sobre la taula -o algú ho creu així- i es posa en marxa la maquinària per aclarir la situació i solucionar-lo. Això no passa en política. En primer terme perquè els interessos que mouen els partits tenen a veure amb la seva pròpia supervivència i no amb l’interès general del qual s’omplen la boca constantment.

El resultat és una sopa de sigles que cada poc temps es complica més amb nous comicis perquè les aliances de govern són estrictament numèriques i amb la voluntat de tocar poder,. Així que duren poc.

Si la justícia no hagués donat signes clars d’estar corrompuda pel poder polític i de comptar a les seves files amb jutges que sota la toga porten la samarreta amb els colors d’un partit o altre, cosa que interfereix seriosament en les seves decisions, seria ben raonable denunciar judicialment els responsables polítics per perjudicar greument la salut dels ciutadans, el seu futur i el seu benestar. I esperar justícia.

Seria just condemnar-los a posar-se d’acord sobre la renovació dels màxims òrgans del poder judicial, a introduir els canvis constitucionals que facin possible discutir millors encaixos territorials i repartiment de recursos. També al dret a l’autodeterminació. Obligar-los a pactar línies d’actuació pensades, aquestes sí, per l’interès general en sanitat, educació, atenció a les persones d’edat avançada, política mediambiental, mobilitat i igualtat.

Després, el debat polític podria centrar-se en els detalls, en les formes més eficients d’afrontar els canvis que neguitegen de veritat els ciutadans. Els toca reinventar-se per poder delimitar el terreny de joc i les normes a seguir. Això o anar passant un per un a la paperera de la història ben llardosos del demèrit de bufar-se amb fals honors institucionals mentre els problemes creixen i creixen sense aturador.