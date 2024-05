Catalunya i les nacions a Europa

Ja tenim sobre la taula el resultat de les eleccions catalanes que ens configura un panorama polític que requerirà d’acords per la governabilitat, i acords transversals per aprofitar l’actual conjuntura política a l’Estat espanyol perquè Catalunya pugui assolir objectius palpables a curt termini.

Ara ens endinsem en les eleccions europees, i a través de la present carta pretenc explicar els motius del meu suport a la candidatura Coalició per Europa (CEUS), malgrat que actualment no milito a cap partit polític (per l’extinció del PDeCAT) i he deixat la política institucional des de fa temps. No obstant, continuo militant en la defensa de la nació, la defensa de Catalunya.

Però que és una nació? Aquest és un vell debat teòric que sempre recordava el President Pujol. Aquest debat en el segle XVIII i XIX el van protagonitzar Herder i Renan. En el debat Herder plantejava que la personalitat dels pobles es basa en un substrat de llengua, de cultura, de sentiment col·lectiu, de memòria, de consciència prèvia a les construccions polítiques. Per tant, si no hi ha cultura, sensibilitat, valors, memòria i llengua no es pot construir la nació. Per altra banda teníem a Renan que se situava en una òptica diferent i deia: «La nació és un plebiscit de cada dia», i se’n desprèn que, per més determinant que siguin els elements anteriorment dits, tot això es va diluint si a més, no hi ha un plebiscit de cada dia, una voluntat de ser dia rere dia.

El catalanisme sempre ha assumit aquests dos plantejaments perquè sempre els ha considerat necessaris. La majoria de Catalunya no vol ser una nació ètnica, però vol ser una nació, amb la nostra llengua, cultura i història però sempre combinada amb la voluntat de ser i de construir una vida social i econòmica compartida que s’ha anat configurant al llarg dels segles, una voluntat sustentada i que a mitjà i llarg termini necessitarà d’ amplies majories socials i polítiques, i requereix fer front a grans reptes que alguns d’ells s’han d’abordar a nivell europeu.

És per aquesta doble via de la defensa de la nació que dono suport a un lloc simbòlic de la candidatura Coalició per Europa (CEUS) que encapçala el Partit Nacionalista Basc. Aquesta candidatura que agrupa diferents sensibilitats realitats nacionals de nacions sense estat, i l’eurodiputada o eurodiputats que resultin escollits formaran part del grup parlamentari de la família demòcrata i liberal europea, que actualment és el tercer més gran d’Europa, un espai on el catalanisme polític va ser-ne expulsat fa uns anys per l’espanyolisme de Ciutadans.

Aquesta candidatura que compta amb el compromís de centenars de persones catalanistes, es compromet a defensar des d’Europa una perspectiva plurinacional, pluricultural i plurilingüistica i apostem per una nova cultura política centrada en el diàleg, el respecte a la diversitat i al pluralisme, enfortint els valors fundacionals de la UE i donant més pes a les nacions sense estat, com és el cas de Catalunya. També volem que el català assoleixi el ple reconeixement de llengua oficial de la Unió Europea, i que Catalunya recuperi el seu paper de motor econòmic, de benestar i d’innovació del sud d’Europa, on els joves tinguin oportunitats. Esment especial vull dedicar al compromís de treballar per una Europa que defensi el sector agrari català i la seguretat alimentària.

El catalanisme polític ha tingut històricament una vocació europeista del qual ens sentim deutors i continuadors, aquest fet acompanyat de la defensa de la nació han estat la meva motivació a donar aquest suport a aquesta candidatura.