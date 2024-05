La C-55, flamarada i matrius

L’associació Cx7 va fer una de les seves presentacions a la sala d’actes del Montepio de Manresa, de la que em va agradar sobretot la raonada explicació del company Enric Masana. Comparteixo unes reflexions arran d’aquesta nova flamarada en pro d’una millor C-55. En la memòria la brillant nota històrica escrita al seu dia per en Marc Marcé.

Manresa està ben comunicada al nord, a l’est i a l’oest. Però cap al sud, Vallès i Baix Llobregat, àrea metropolitana, port i aeroport, ni som competitius ni estem confortables.

El motiu d’aquesta inconfortabilitat i escassa competitivitat rau en la inadequació no d’una infraestructura, ni tan sols de dues com a Vic, sinó de quatre: dues ferroviàries, dues carreteres. Dues al Vallès, dues al Baix. És doncs una matriu de quatre elements que funcionen com un tot articulat, sistèmic. Pel que fa a la confortabilitat i la competitivitat totes quatre estan mancomunades i totes depenen de pressupostos i economies supramunicipals. I podem afirmar que fa a la competitivitat, l’alliberament recent de quasi tots els peatges excepte el nostre, suposa un greu i silenciat perjudici competitiu que crida molt l’atenció. És una oportunitat desaprofitada com deia recentment en Manel Larosa.

Sembla raonable pensar, que tenir un estudi de cost benefici per la millora de la C-55 com el presentat per Ax7 i no poder-lo comparar i analitzar conjuntament amb una anàlisi semblant de les altres tres infraestructures és una vertadera llàstima. Cap de les inversions pendents seria a càrrec directe dels manresans que ja paguen els seus impostos. I disposar del cost benefici dels quatre elements de la matriu permetria analitzar també els efectes creuats d’unes amb les altres.

Tanmateix, encara hi ha una altra matriu ineludible formada pels tres grans partits de Catalunya. Sense el seu acord i complicitat, sense majories molt qualificades, la majoria d’infraestructures no passen del projecte. I aleshores, hem observat, que la temptació d’usar-les com a arma llancívola resulta massa llaminera. Res de sòlid es pot construir en aquest tema sense lleialtat entre partits. Ja ho van demostrar els empresaris catalans quan la globalització va ser irreversible: a Catalunya competició, a l’Àsia cooperació i associació.

Com deia en Josep Pla, qui sap descriure descriu i qui no... interpreta. Descriure bé, amb rigor i honestedat, és importantíssim. En realitat, ja és proposar. Perquè les flamarades s’apaguen, però les matrius gestionades amb lleialtat s’acaben imposant. n