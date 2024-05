La història interminable és el títol d’aquella famosa novel·la de fantasia escrita per en Michael Ende l’any 1979 i que posteriorment se’n va fer una pel·lícula amb força èxit. Aquest títol podria copiar-se per definir el que està succeint amb la calamitosa carretera C-55. Un desastre que ja fa massa anys que dura i que s’ha cobrat moltes víctimes mortals i moltes altres de ferides.

Segons dades de la Plataforma No Més Morts C-55, en els darrers 14 anys el balanç dels centenars d’accidents és esgarrifós: 42 persones mortes; 156 persones ferides greus; 1967 persones ferides lleus.

I els polítics que són els qui han de solucionar-ho que diuen? Doncs com sempre, van marejant la perdiu sense posar-se d’acord. Van canviant d’opinió en funció de si governen o resten a l’oposició. Com sempre, els interessos electoralistes dels mateixos partits trepitgen les necessitats reals de les persones.

Quan la C-55 va construir-se ja fa 50 anys es preveia un trànsit diari d’uns 15.000 vehicles. Des de fa uns anys el trànsit diari a la C-55 sobrepassa els 35.000 vehicles. La Unió Europea recomana el desdoblament de les carreteres a partir de 20.000 vehicles.

Als polítics i qui governa quan se’ls parla de desdoblament apareixen els desacords. Uns opinen que amb l’anomenat 2+1 (un doble carril continu només a un costat) ja seria suficient. Uns altres opinen que amb el rescat de l’autopista ja n’hi hauria prou (un costós rescat, ja que la concessió acaba el desembre del 2036). I els de més enllà s’hi oposen per l’impacte ambiental.

Parlant de l’impacte mediambiental per descomptat que sempre s’ha d’intentar minimitzar-lo al màxim, però malauradament és inevitable. És el preu a pagar per progressar i no quedar empantanegats en el passat. Només cal fer una ullada enrere per comprovar com sense pagar la quota per evolucionar encara estaríem a l’edat mitjana.

Tothom es queixa dels problemes que comporta que la comarca del Bages tingui unes infraestructures (carretera i ferrocarril) obsoletes que no corresponen al segle que vivim. Problemes que afecten a les vides de les persones i que repercuteixen en els àmbits socials i econòmics del territori. I les solucions no arriben.

És urgent i necessari desdoblar la C-55 per reduir-ne l’accidentalitat. És fonamental per als ciutadans/es del Bages per connectar amb el Baix Llobregat i Barcelona (universitat, port, aeroport, Zona Franca...). I també és cabdal per als ciutadans/es de les comarques veïnes del Berguedà, Solsonès , Moianès, i les de més enllà com l’Alt Urgell i la Cerdanya.

Per cert, parlant de la C-55, fa unes setmanes vaig llegir una notícia a les pàgines d’aquest diari que em va desconcertar. Resulta que l’entitat “Xarxa 7” va demanar formar part de la Taula de Mobilitat del Bages i la petició se li va denegar. Un col·lectiu format per tècnics (enginyers, arquitectes...) coneixedors del territori i amb propostes raonades per ajudar a solucionar la problemàtica de la xarxa viària. I l’activa Plataforma No Més Morts C-55 que des de fa anys treballa incansablement per solucionar el problema viari, també va sol·licitar participar-hi i ni tan sols ha rebut cap resposta.

Un incomprensible comportament d’aquells que els agrada molt parlotejar sobre la participació ciutadana. Rebutjar, ignorar, menysprear... uns verbs que alguns polítics saben conjugar molt bé i que formen part de la seva retòrica demagògica. n