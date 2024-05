Clatellada fiscal

L’any 1988, l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort va impulsar una iniciativa peculiar que gairebé quatre dècades després encara perdura. Un cap de setmana d’activitats lúdiques que va batejar com la Festa del Contribuent. Una mena de festa major petita que el consistori d’aquell moment, presidit per l’històric alcalde Evarist de la Torre, va decidir promoure aprofitant els diners que, llavors, els aportava la recollida selectiva del vidre. En definitiva, una celebració que va néixer, i que es manté, amb la filosofia de, d’alguna manera, recompensar els ciutadans que paguen religiosament els seus impostos. L’acte central és la cercavila del recaptador, un recorregut amb paròdia teatral, al final de la qual s’escull per sorteig un afortunat que no pagarà impostos i taxes durant tot l’any.

En l’edició de dimarts d’aquest diari (i a l’edició web ho trobaran) s’informava que aquest 2024 serà un any especialment dur per a les butxaques. Els Ajuntaments de casa nostra van anar aprovant a final de l’any passat un increment força generalitzat dels impostos i taxes que, totalment o parcialment, estan sota el seu poder de decisió. Bàsicament, per recuperar el terreny perdut després d’un mandat (l’anterior) de congelació per l’impacte de la covid, i per reequilibrar uns costos (energies, materials, serveis...) creixents. Com a ciutadà, l’obligatorietat contributiva sempre m’ha produït sensacions contraposades. Admeto i assumeixo la necessitat de pagar impostos per generar aquella bossa de diners comuna que ha de permetre que tots plegats puguem disposar dels serveis públics que demandem. Pago fins i tot de gust determinades taxes per serveis, com ara la que permet que diàriament pugui treure’m de casa les deixalles que generem. O fins i tot impostos com el que ens autoritza a circular amb el nostre vehicle. D’altres, quan arriben, em consten més de pair, com haver de pagar per poder entrar aquell mateix cotxe a casa meva. O, no ho puc evitar, cada cop que (com ara) m’arriba un IBI (la ‘contribució’) que cau com una llosa per un habitatge que he pagat sobradament. No en va, una variació a l’alça com la d’enguany trastoca economies familiars. Igual que tenim un calendari festiu que ens marca les celebracions de l’any, en tenim un de fiscal que ens avisa de les clatellades que aniran caient. Potser haurem de prendre nota del Pont de Vilomara, que del gest de la recaptació n’ha fet motiu de celebració, i dels contribuents uns ciutadans mereixedors, almenys, d’un reconeixement popular.