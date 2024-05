Contenidors amb targeta a Manresa

L’Ajuntament de Manresa iniciarà dilluns la fase final de la implantació a la ciutat d’un sistema de recollida de la brossa amb contenidors tancats (oficialment anomenats intel·ligents) que es podran obrir només amb una targeta que hi regularà l’accés de manera que els ciutadans tinguin més estímuls per reciclar que ara. En concret, per continuar llençant-ho tot al gris, sense separar res, hauran d’esperar-se a l’únic dia de la setmana que la targeta els l’obrirà; en canvi, si llancen l’orgànica i els envasos (plàstics, principalment) als contenidors que toca, els podran obrir cada dia. Tanmateix, també hi ha una sortida per a qui no vulgui fer res de tot això, que és llençar-ho tot al contenidor del vidre o al del paper, que continuaran oberts. L’objectiu, òbviament, és que ningú no faci una cosa tan incívica.

El sistema comença amb una condició exigent: tothom ha d’anar a recollir la targeta i a activar-la. Als barris on comença el procés, qui el dia 10 de juny no tingui una targeta personalitzada no podrà obrir els contenidors tancats. La solució, llavors, serà deixar-ho a fora o llançar-ho tot als oberts. El sistema tindria moltes més possibilitats d’èxit si les targetes no requerissin anar físicament a buscar-les. Només que una minoria significativa no ho faci, el panorama als contenidors pot ser poc agradable. És d’esperar que ho tinguin previst.