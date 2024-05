El famós hotel que Manresa no té

El negoci dels hotels ha canviat perquè tot ha canviat, des de les exigències per tenir un establiment fins als costos de gestió, passant pels costums dels professionals, que tendeixen a viatjar menys i a dormir menys a fora que fa uns anys. Tot ha canviat, però que Manresa no tingui un hotel convencional de quatre estrelles (o tres de qualitat) capaç d’allotjar al centre un grup de professionals, un equip de bàsquet o una expedició turística, i d’oferir-los com a mínim un bon esmorzar, continua sense ser normal, i continua sent un problema. Que Manresa no té un hotel normal i corrent com els que tenen a Vic o a Igualada ja és famós, i pesa com un estigma sobre la imatge de la ciutat, perquè cada any hi ha molts visitants que han d’allotjar-se en llocs que poden ser perfectament dignes però que no són pràctics perquè no són al nucli urbà, o són massa petits, o no ofereixen cap servei.

Ara, l’Ajuntament fa un altre intent per aconseguir que alguna empresa del sector faci una inversió a Manresa. El regidor responsable, Joan Vila, apunta que, aquesta vegada, es donaran molts més arguments i més facilitats, i suggereix que, fins ara, el que ha fet l’Ajuntament (s’entén que els seus tècnics) és posar problemes. Certament, si se n’han posat més enllà del justificable s’ha fet un mal servei a la ciutat i a la comarca. I convé posar-hi remei.