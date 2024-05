«Acaba ya...»

"...de una vez para siempre ", canta Manzanita. En català, S'ha acabat el bròquil i, en anglès, end of story. (De una vez para siempre = once and for all.) Avui donarem un cop d'ull als molts sentits que té el verb acabar.

Quan es tracta de completar una activitat, el verb acabar se sol traduir per finish. Exemples:

1) Vam acabar el projecte abans d'hora = We finished the project ahead of time.

2) Mai no em deixa acabar una frase = She never lets me finish a sentence.

3) He d'acabar el treball abans de divendres = I have to finish the paper before Friday.

En canvi, el verb end es fa servir quan l'acció o l'esdeveniment para d'ocórrer (o s’atura).

Quan es tracta de posar terme a una cosa o de finalitzar-la, generalment fem servir end. Exemples:

4) Haurem d'acabar el nostre afer = We're going to have to end our affair.

5) Sembla que aquesta guerra no s'acabarà mai = It seems this war will never end.

6) No em puc decidir sobre com acabar aquest capítol = I can't decide how to end this chapter.

El gir «acabar + gerundi» significa la fi d'un acte o d'un estat com a efecte d'un trànsit o mudança i es tradueix pel verb adverbial end up. Exemple:

7) Acabaran fent el ruc, com sempre = They'll end up playing the fool, as usual.

D'avui en quinze, perífrasis!