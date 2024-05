«Mireu el futur amb esperança evangèlica»

Aquestes van ser les paraules que el 18 d’abril passat, al Vaticà, el papa Francesc va adreçar a les superiores i delegades de les monges Carmelites Descalces.

Crec que en aquesta Jornada de la Vida Contemplativa que celebrarem demà diumenge, festa de la Santíssima Trinitat, les paraules del papa són com una brúixola que ens ajuda als monjos i a les monges del segle XXI a orientar la nostra vida, per tal de viure i mostrar, amb humilitat i senzillesa, el nostre testimoniatge com a contemplatius.

El papa encoratjava les Carmelites, a «trobar nous llenguatges, nous camins i nous instruments que impulsin, amb més entusiasme, la vida contemplativa», no enyorant el passat sinó oberts al present i esperançats en el futur. Per això el papa deia que «la vocació contemplativa» no es pot reduir «a custodiar les cendres del passat, sinó a revifar un foc que cremi de manera sempre nova». I és que «les estratègies defensives», continuava el papa, «són fruit d’una mirada nostàlgica al passat i això no funciona». El papa ho repetia de nou: «la nostàlgia no funciona».

El papa convidava les Carmelites a viure «l’esperança de l’Evangeli», que significa «abandonar-se en Déu» i «saber prendre alguna decisió audaç i arriscada».

Com deia el papa Francesc, «el dinamisme de la vida contemplativa», és a dir, la força de la vida contemplativa, «és sempre un dinamisme d’amor». I per això «l’esperança evangèlica» que guià els monjos i les monges del passat, ha de guiar també els monjos i les monges del nostre temps. Una esperança que «ens hi dóna alegria i ens fa capaços de mirar el futur» sense por, sense nostàlgies, oberts a l’Esperit del Senyor Ressuscitat.

En les seves paraules adreçades a les Carmelites, el papa també ens convida avui als monjos i a les monges a mirar el futur amb esperança evangèlica, «és a dir, amb la llibertat de l’abandonament en Déu». I és això el que intentem fer des del treball i la pregària, des del silenci, la lectio i l’acolliment, els contemplatius, com les carmelites de l’Antiga Observança de Tàrrega, les benedictines de Sant Benet de Montserrat, les adoratrius de Berga, les carmelites descalces de Jorba o els benedictins de Montserrat i del Miracle.