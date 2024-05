Avançaments electorals

Estem instal·lats en un cicle electoral permanent. Els governs avancen eleccions quan veuen que els falten suports parlamentaris i això fa que els ciutadans siguem convocats freqüentment a les urnes. L’estiu passat Pedro Sánchez va avançar les eleccions després dels mals resultats que el PSOE va obtenir a les municipals i autonòmiques i recentment Pere Aragonès va fer el mateix, en comprovar que no tenia prou suports parlamentaris per aprovar els pressupostos.

Ni en un cas ni en l’altre, els resultats van permetre que cap grup obtingués una majoria suficient per governar. Al Congrés dels Diputats Pedro Sánchez va haver d’orquestrar una majoria heterogènia per aconseguir la investidura, però ja ha pogut comprovar que li costarà molt de mantenir-la i poder completar els quatre anys de mandat. A Catalunya les urnes tampoc han donat vots suficients a cap opció política per governar en solitari, de manera que caldran pactes i formar una majoria que, encara que no sigui tan heterogènia com la del govern espanyol, requerirà acords entre forces que tenen diferències substancials.

Els partits haurien de ser capaços d’administrar els vots que els han concedit els electors, baixar del núvol en què s’instal·len durant les campanyes electorals i aterrar a la Realpolitik.

Perquè si alguna cosa ha quedat clara és que l’avançament electoral no soluciona els problemes i que l’única possibilitat de progressar és que les forces que tenen més afinitats entre elles siguin capaces d’arribar a pactes per formar governs eficaços.

És inútil recórrer a l’avançament de les eleccions per veure si la flauta sona per casualitat i, a més, aprofundeix en la desafecció dels ciutadans que veuen que, després de votar, continua la mateixa inestabilitat que hi havia abans que els convoquessin a les urnes.