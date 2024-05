Tinc la sort d’envoltar-me de persones molt sàvies i de totes les edats. Dilluns de la setmana passada vaig complir cinquanta anys i en la meva festa hi havia amics de totes les edats. Però si haig de triar, m’agrada envoltar-me de persones més grans que jo. M’agrada aprendre, entendre i gaudir de la vida. La meva amiga Mont Plans, excel·lent persona i actriu mítica, em va felicitar dient: Fer-se gran és meravellós, envellir no tant. I quina raó té. No sé qui ens va fer, però aquest ésser amb clítoris que ens va engendrar, va decidir que ens faria néixer molt ximples però amb un cos diví i, conforme anéssim envellint, guanyaríem saviesa però ens començaria a fer mal tot. I així és. Sembla que quan ja ho has après tot de la vida i pots començar a fer les coses bé, és quan et queden tres telenotícies. No és gens just. Però així és la vida: Injusta!

A mi, l’única cosa que em cabreja de fer-me gran és que diuen que, si ets dona, et fas invisible. Que voleu que us digui, la meva mare té setanta-cinc anys i és tot menys invisible. Igual es refereixen al fet que la societat no et valora igual que als homes. Recordeu al «guaperas» de Carlos Boyero criticant el físic de la increïble i bella Jodie Foster, no? Doncs això. Clint Eastwood és un vell adorable, mentre que Madonna fa el ridícul sent ella mateixa. Des del meu punt de vista els dos són brillants en la seva vida professional, però una rep més atacs que l’altre només per ser dona. D’aquí a una mica tindré el privilegi de poder veure una altra vegada a Bruce Springsteen damunt de l’escenari i us asseguro que ningú dirà que està vell. La gent aplaudirà i cridarà quan tiri la guitarra en lloc de fer el seu famós salt. Els diaris ho lloaran i jo m’alegraré. Però no rebrà ni una sola crítica ni serà jutjat per la seva edat. Cosa que ens demostra que l’edatisme és cosa de dones. Perquè saben què li dic? Que jo no seré invisible. Brillaré encara que em quedi un segon de vida, cridaré fins que em quedi sense veu i ballaré encara que em quedi sense cames, Saben per què? Perquè, com diu Maruja Torres, ser vell no és un insult. És un assoliment! I jo estic molt orgullosa de ser qui soc.