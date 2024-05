El petit escenari del gran teatre

Fa uns anys que el Casal Familiar Recreatiu de Manresa, els Carlins de tota la vida, va iniciar un procés d’evolució per convertir-se en un espai de cultura i arts escèniques, clau per a la dinamització del Centre Històric. Però més enllà d’aquest objectiu, existia el repte de recuperar el protagonisme que havia tingut com a escenari de creació i difusió teatral, durant els dos primers terços del segle passat, aportant prestigi i noms destacats al panorama teatral català.

La recuperació del teatre Kursaal i la gestió de programació i espais per part de Manresana d’Equipaments Escènics, ha convertit la ciutat en un dels primers escenaris teatrals de Catalunya, a nivell de públic i programació, tot un orgull de capitalitat cultural que quedava una mica coix per la manca d’una de les essències cabdals d’aquest art: La producció pròpia.

Sense fer massa soroll, la Companyia dels Carlins en les darreres temporades ha anat exportant i situant la seva producció a nivells d’escena amb majúscules, no la del teatre del Star System d’actors de sèrie de TV i comèdia fàcil; parlem del teatre valent, el que enfronta la humanitat amb ella mateixa sense límits; el que ens fa sortir de la sala amb la mirada canviada com va succeir dissabte passat amb l’estrena de «Les Indòmites», una versió lliure del teatre més reivindicatiu d’Ibsen, on la dramatúrgia i direcció d’Ivan Padilla van saber treure tota la passió, la sensibilitat i perquè no dir-ho? la colpidora incomoditat de commoure i fer-nos reflexionar, per part d’un elenc d’actors i actrius que van desbordar l’escenari d’emocions.

La trajectòria ha estat ferma i compromesa, en les dues darreres temporades les adaptacions dramatúrgiques i les direccions d’en Joan Torrens i l’Ivan Padilla, amb les ajudanties expertes de la Fina Tapies i l’Àngels Torrens, sense oblidar el talent transformador d’en Pere Font a la direcció dels tradicionals pastorets, al davant d’uns equips tècnics i artístics que han posat tota l’emoció i tota la força a cada silenci, cada gest i cada paraula, ens han regalat joies teatrals que han estat premiades i ovacionades arreu del país: «Play Strindberg» de Friedrich Dürrenmat, Somnis de Teatre basada en l’obra «Stage door» d’Edna Ferber i George S.Kaufman, o Brechtiada amb un toc de Cabaret, una creació per commemorar els 125 anys del naixement del geni de la dramatúrgia contemporània Bertolt Brecht.

Els Carlins ha trobat el talent per convertir-se en el petit escenari del gran teatre; per cert, aquest proper dimecres la companyia acomiada la producció «Play Strindberg» amb una darrera funció a la sala manresana que l’ha vist néixer, una bona ocasió per premiar l’esforç, però sobretot aplaudir el teatre de les passions i les reflexions.