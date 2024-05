Si això d’Europa hagués anat com hauria d’anar aquest nom us resultaria familiar i apareixeria a carrers, places i biblioteques de les nostres ciutats.

Altiero Spinelli va néixer a Roma l’any 1907 i amb vint anys va ser detingut i empresonat per la policia i els jutges de Mussolini per la seva militància al partit comunista. Va passar deu anys a la presó i sis en desterrament, els darreres dels quals, de 1941 a l’alliberament, a la petita illa de Ventotene juntament amb centenars d’opositors polítics. Allà, amb un parell de col·laboradors, van escriure sobre paper de fumar un manifest per una Europa lliure i unida, conegut també com a manifest de Ventotene. Partint de la tradició internacionalista de l’esquerra europea, el manifest defensava la superació definitiva dels estats nacionals sobirans per crear una estructura supranacional que fomentés la cooperació entre persones, institucions i pobles. Un federalisme europeu com a primer pas cap al federalisme mundial.

Aquest projecte postnacional no havia de servir només per evitar noves guerres, odis i conflictes sinó també per prevenir l’aparició de lideratges autoritaris i fer possible una economia al servei de les persones i no a l’inrevés. El text es va convertir en la gènesi del Moviment Federalista Europeu, moviment encara viu però dèbil a causa del desinterès de partits, governs i ciutadania. I és que, paradoxalment i contra tots els pronòstics, el nacionalisme (sobretot el d’estat) és encara ara la ideologia política més potent i hegemònica en aquest món líquid i hiperconnectat del segle XXI.

Altiero Spinelli va continuar lluitant per la idea d’Europa fins al final de la seva vida. Fou diputat al parlament italià i després a l’europeu on va defensar l’anomenat Pla Spienlli per l’elaboració d’un tractat per a la Unió Europea. Quan l’any 1984 es va aprovar definitivament aquest tractat, el president del parlament va donar la paraula al vell militant antifeixista. Altiero va fer un símil amb El vell i el mar, la novel·la de Hemingway que explica la història d’un pescador que aconsegueix el peix més gran i ben parit de la seva vida. Pesa tant, el peixot, que no el pot carregar a la barca i l’ha de portar a casa arrossegant-lo per la borda. Durant tot el trajecte, però, els taurons li van clavant mossegades fins que, en arribar, del desitjat peix només en queda una espina. Avui, va dir, hem pescat el peix més gran que pescarem mai, però no podem badar perquè els taurons estant sempre a l’aguait. Malauradament, la seva profecia s’ha complert en bona part. Vuitanta anys després de la publicació del Manifest i quan en fa quaranta de l’aprovació del tractat, la Unió s’ha quedat a mig camí. És lluny encara d’una unió veritable, però tampoc és la simple estructura intergovernamental que alguns voldríem i volen. La bona notícia és que, malgrat els taurons, encara som a temps de recuperar el peix sencer, de fer realitat el somni d’Spinelli, tan vell com perfectament vigent.