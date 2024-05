Aturem la guerra!

El Ple de l’Ajuntament de Manresa del dia 16/05/2024 va aprovar per àmplia majoria l’adhesió a la declaració promoguda pel Consell Municipal de Solidaritat (CMS), sobre la intervenció armada per part de l’exercit israelià a la franja de Gaza.

La declaració fa una crida a la societat i els governs a fer tots els esforços per aturar i prevenir qualsevol col·laboració amb accions que de manera directa o indirecta, perpetuen la guerra; a aturar la col·laboració amb qualsevol acció vinculada a la compravenda d’armes amb Israel; a exigir i facilitar l’abastiment d’ajuda humanitària integral i suficient destinada a la població civil resident a la franja de Gaza ; i a la reconstrucció de Palestina. Es manifesta també la condemna de qualsevol acte de terrorisme contra la població civil israelià, i el rebuig als conflictes armats actuals i a l’escalada armamentista creixent a nivell global.

La situació que pateix la població palestina de la franja de Gaza es extremadament greu, les dades fiables més recents parlen de més de 35.200 morts, prop d’un 70% dels quals infants i dones, amb desplaçaments massius de la població civil, destrucció massiva d’habitatges i altres infraestructures, com hospitals i escoles.

Vàrem condemnar l’atac de HAMAS contra la població civil d’Israel del 07/10/2023, que va ocasionar més de 1.200 morts. Però en cap cas aquests fets poden justificar la desproporcionada reacció de l’exercit israelià, vulnerant tots els principis del Dret Internacional. En aquest sentit, diverses organitzacions internacionals, com l’ONU, a través del seu Secretari General Antonio Guterres, el Consell d’Europa, la Unió Europea, i ONGs, han condemnat la intervenció de l’exercit israelià i demanat una pausa humanitària immediata com a primer pas a un cessament definitiu de les hostilitats. També hem pogut observar aquests dies una àmplia mobilització de la comunitat universitària contra la Guerra, des dels alumnes i professors, fins el Consell de Rectors.

El món local no podem quedar al marge d’aquestes mobilitzacions. Cal un crit unànime i contundent per aturar la guerra i promoure una solució negociada d’un conflicte que sembla etern. En aquest sentit considero totalment oportú i justificat que el Ple municipal, com a màxim òrgan polític de la ciutat, es manifesti davant de greus conflictes com el de Gaza, i com ja ha fet amb motiu d’altres conflictes. En primer lloc, perquè els Ajuntaments tenen reconeguda per la legislació la condició d’agents actius en el Sistema de Cooperació per al Desenvolupament Sostenible i la solidaritat global, en la defensa dels Drets Humans, la Pau i la Justícia Global. Però també, i no menys important, per mostrar la solidaritat amb la xarxa d’entitats i ONG de la ciutat que treballen activament per promoure aquests valors a la nostra societat, com es el cas de la Plataforma ciutadana Aturem la guerra/manresa.

Com a Regidor de Cooperació de l’Ajuntament de Manresa, vull agrair la iniciativa del Consell Municipal de Solidaritat de presentar al Ple Municipal la declaració sobre el conflicte de Gaza, i als Grups municipals que li han donat suport, així com reconèixer la tasca de totes les entitats de la ciutat en defensa dels Drets Humans, la Pau i la Justicia Global.

No més, silenci. No més inacció. Podem i volem ser part de la construcció de la pau.