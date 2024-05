Massa escoles darrere la pancarta

Només dues setmanes després que la comunitat educativa de l’institut Pius Font i Quer de Manresa es manifestés en protesta per la massificació del centre i per demanar més recursos humans, la comunitat de l’escola Valldaura ho farà també, en aquest cas per demanar l’escola que substitueixi els barracons on es fa classe des de fa quinze anys. Són dos casos diferents -un centre que ha vist com les seves condicions de treball, tradicionalment positives, s’han deteriorat ràpidament per l’arribada de més estudiants del que està preparat per acollir, i un centre que demana un edifici-, però la coincidència fa que es posi de relleu que el sector de l’educació està en un estat d’alta tensió a Catalunya en general i a Manresa molt en particular perquè, encara que hagin hagut de passar anys perquè es reconegués, les escoles i els instituts de Manresa estan en una situació extrema, amb menys places i menys professors dels necessaris i amb una gran proporció d’alumnes de famílies nouvingudes que necessiten una atenció que porta molta feina. És molt lamentable que a aquesta situació general s’hi hagi d’afegir la queixa dels que no tenen ni edifici perquè la Generalitat no ha tingut mai pressa a construir-lo, i darrerament, quan semblava que ja estava lligat, la falta de pressupost i les eleccions ho han esguerrat. Massa tard per posar excuses.