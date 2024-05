Enfosament amb sort a Manresa

Manresa es va salvar ahir pels pèls d’haver de lamentar víctimes, potser mortals, esclafades per la runa d’un edifici al carrer Sobrerroca. El Centre Històric de Manresa està ple de blocs de pisos en estat ruïnós que són habitats per okupes, i el carrer Sobrerroca n’ha tingut uns quants. Tanmateix, la sort va voler que al número 27, un bloc completament abandonat i en un estat tan lamentable com tants altres, no hi visqués ningú; o com a mínim, que no hi hagués ningú quan la matinada d’ahir se’n va desplomar el sostre. Els afectats són els veïns del bloc del costat que, de rebot, s’ha vist afectat i s’hauran de traslladar, si més no de moment.

Els edificis que s’enfonsen són l’indicador més trist i conegut d’una malaltia greu. Edificis sencers que, només fa una generació, estaven plens de vida, cauen per l’efecte acumulat de l’evolució urbanística, social i econòmica de la ciutat, que fa que ja no els vulgui ningú. Només queda l’enderroc. En aquest cas, s’ha fet sol. La deixadesa i la força de la gravetat han fet el primer pas del que cal fer intensivament al Centre Històric de Manresa: ensorrar i esponjar, ensorrar i substituir per habitatges nous que puguin atreure nova gent. De moment, aquest circuit no arranca, i l’Ajuntament no està fent de promotor immobiliari per fer que arranqui. Si res no canvia, en cauran més.