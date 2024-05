Manresa necessita un govern de la UE

Molta gent no votarà el dia 9 perquè li sembla que la Unió Europea és una cosa remota que parla en una versió cosmopolita de la llengua burocratiquesa, aquest idioma infame que es més recargolat quan més poderosos i impunes són els funcionaris que l’utilitzen, raó per la qual l’expressió més autoritària i feudal del burocratiquès es troba als tribunals espanyols. Però la UE no parla només així i no és només això. La UE és la resposta pacífica i democràtica a la plaga de guerres que han assolat Europa durant segles, i és el projecte polític més benèfic, noble i civilitzat que hem vist des de Pèricles. I la UE també diu coses molt clares que ens convenen molt. Per exemple, que el transport europeu ha d’apostar pel tren, i ha de ser un tren per a les majories i per a les mercaderies, i si la Turboespaña d’Aznar (prorrogada per tots els seus successors) li hagués fet cas, ara no tindríem una xarxa d’AVE delirant, absurda, excepció mundial, construïda no per servir els ciutadans sinó per construir la gran Espanya madrilenyocèntrica, i en el seu lloc potser tindríem una xarxa de Rodalies decent que dotaria Manresa del tren que li és negat obscenament una generació darrere l’altra. I la UE també diu que les autopistes han de ser de pagament, perquè és just que les financi qui les utilitza, i a casa nostra això seria encara més just perquè aquí tenim una AP7 que és el carrer Major del turisme europeu i del comerç mediterrani, i no té sentit que els catalans paguem el peatge dels turistes francesos o dels camioners polonesos que van a buscar síndries a Almeria. I si el govern espanyol seguís les indicacions de la UE, l’AP7 tindria un peatge tou, raonable, estaria ben conservada i no estaria col·lapsada, i l’autopista de Manresa no seria l’excepció, tindria un peatge tou des de fa molts anys, i amb un tren decent i un peatge tou el Bages no hauria quedat tan despenjat com està des de fa temps. O sigui que si ens governés la UE estaríem molt millor; potser salvats i tot.