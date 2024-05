Canvi de cicle al Baxi Manresa

Pedro Martínez, l’home que ha estat el puntal de l’equip durant els darrers cinc anys, amb resultats excel·lents, no continuarà la temporada que ve i, per tant, el Baxi Manresa haurà de buscar un nou entrenador. El desafiament que suposa cada temporada reconstruir l’equip serà encara més gran, perquè caldrà començar per trobar un bon tècnic. Només la substitució d’una figura tan gran i determinant com Pedro Martínez ja suposaria un canvi de cicle important, però s’escau que, a més, la que ve serà la primera temporada que comença amb el nou president, Josep Maria Herms, i coincideix també amb la culminació d’una ampliació de capital que ha permès recollir 889.000 euros, una quantitat gens menyspreable i que serà de gran ajuda, però que queda lluny dels dos milions i mig que s’havien posat a com a objectiu ideal. El resultat de l’ampliació marca el perímetre del que és el club, ja que ni tan sols amb l’equip en un moment dolç ha estat possible aconseguir una implicació realment contundent de l’entorn social i empresarial.

Nou president, nou entrenador, i ampliació acabada: comença una nova etapa. Com sempre, serà un gran repte. Cal confiar que aquest petit gran club tornarà a trobar la manera de continuar entre els més grans i continuarà sent, així, un dels actius de la Catalunya central.