La Unió Europea és una història d’èxit i de pau. Uns polítics visionaris a mitjan segle XX, després de les dues grans guerres, van decidir que la col·laboració entre països seria la millor manera que les nacions deixessin de guerrejar com feia segles que ho feien. Després dels primers passos amb el carbó i l’acer va anar venint com una evolució natural la cessió de sobirania dels estats, fins a la situació actual que tenim la ciutadania europea. Tot aquest procés va ser liderat pels socialdemòcrates i els democratacristians que, alhora havien fet el gran pacte social dins els seus països per construir l’estat del benestar i així evitar les revolucions internes.

Això que s’escriu en poques línies és un projecte d’una alta complexitat i que s’ha anat modulant mentre s’anava fent. Avui ja són vint-i-set països els que en formen part. Els últims han vingut fruit de les desfetes soviètica i balcànica.

Altres noticies de Joan Canongia DES DEL MEU COSTAT DEL PRISMA Uns altres números Des del meu costat del prisma Illa president Des del meu costat del prisma Diumenge decidim

Aquesta història d’èxit avui hi ha qui la qüestiona, les dretes radicals, alguns no tan radicals, i els nous autoritaris defensen que s’ha anat massa lluny i que els estats han de recuperar sobirania. El primer a posar en pràctica aquesta tesi fou el Regne Unit amb el Brexit i avui, pocs anys després, allí gairebé ningú discuteix que fou un gran error sortir-ne.

Aquests últims cinc anys la Unió Europea ha tingut diferents reptes, alguns s’han resolt de manera favorable, d’altres encara queda molt camí per córrer. Un exemple del segon són les crisis migratòries que la unió no sap com resoldre, i cada país fa la seva sense ser conscients que és una qüestió que ens afecta a tots per igual. Entre els reptes que s’han resolt favorablement temin el de la pandèmia de la covid, tant en l’àmbit sanitari com l’econòmic. En un primer moment va ser un campi qui pugui, però ben aviat els màxims dirigents van ser conscients que aquelles actituds ens portaven al desastre i van reconduir la situació fins a arribar a la compra centralitzada de vacunes i l’elaboració d’un protocol per posar-les, perquè ningú, tingues els recursos que tingués, es quedés sense. En el camp econòmic es van crear els fons Next Generation per reactivar les economies més malmeses i a més, i aquest pas és molt transcendent, es va emetre per primera vegada deute conjunt, per fer-hi front.

Continuar aprofundint, o anar enrere és el que està en qüestió amb la nova composició del Parlament Europeu, si les forces reaccionàries són prou fortes per condicionar les polítiques, hem de ser conscients que ho faran per fer un procés involutiu de nefastes conseqüències. Si, per altre costat, són les forces progressistes qui són majoritàries aprofundirem en la Unió que tants bons resultats ens ha donat.

Avui amb la guerra a les nostres portes, i amb els canvis tan profunds en la geopolítica mundial, no ens podem permetre una involució, necessitem més Europa per continuar incidint en la política global. No ens podem permetre que els EUA i la Xina decideixin per nosaltres. El món necessita que Europa sigui un actor principal.